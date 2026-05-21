Kömürün Gizli Maliyeti 592 Milyar TL

21.05.2026 12:37
Greenpeace, Türkiye'de kömür kullanımının yıllık maliyetinin 592 milyar TL'yi aştığını açıkladı.

(ANKARA) - Greenpeace Türkiye'nin yeni raporunda, kömür kullanımının Türkiye'ye yıllık 592 milyar TL'yi aşan gizli maliyet yükü getirdiği belirtilerek, kömürden adil çıkış için yeni santral yatırımlarının durdurulması ve kapsamlı bir yol haritası hazırlanması çağrısında bulunuldu.

Greenpeace Türkiye, "Türkiye'de Kömürün Gizli Maliyeti" başlıklı yeni raporunda kömür kullanımının ülkeye yıllık toplam maliyetinin 592 milyar 13 milyon TL'yi aştığını açıkladı.

Rapora göre bu tutar, hane başına yaklaşık 21 bin 500 TL'ye karşılık geliyor. Greenpeace Türkiye, hesaplamalara göre kömürün hanelere "ekstra maliyeti"nin her yıl bir emekli maaşını aştığını belirtti.

Greenpeace Türkiye, "Kömüre Değil Yaşama Yatırım" kampanyası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yeni kömürlü termik santral yapılmaması ve kömürden adil çıkış için net bir takvim açıklanması çağrısında bulundu.

Türkiye'de kömürün gizli maliyetinin üç ana başlıkta toplandığı belirtilen raporda, bu başlıklar "devlet sübvansiyonları, sağlık ve çevresel etkiler ile kömürün yenilenebilir enerjiye kıyasla oluşturduğu ek ekonomik maliyetler" olarak sıralandı. Raporda, Türkiye'deki 37 aktif kömürlü termik santralin elektriğin yaklaşık yüzde 34'ünü ürettiği, bu üretimin de büyük bölümünün ithal kömüre dayandığı kaydedildi.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Emel Türker Alpay, kömürden çıkışın ekonomik ve çevresel açıdan zorunluluk haline geldiğini belirterek, yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşe dikkat çekti.

Alpay, "Doğru bir adil geçiş planlamasıyla hem doğayı hem insanları koruyan bir enerji sistemi mümkün" ifadelerini kullandı.

Greenpeace Türkiye, ayrıca Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne planlanan ek ünitelerin iptal edilmesini ve kömürden çıkış için kapsamlı bir yol haritası hazırlanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

