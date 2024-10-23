Konak Belediye Başkanı Mutlu: Tarihi Dokuyu Yaşatmak ve Dünyaya Tanıtmak İstiyoruz

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(İZMİR)- Kemeraltı bölgesine özgü tarih, ticaret, kültür ve turizm konularını masaya yatırmak üzere düzenlenen İzmir Tarihi Liman Kenti Panelleri'nde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kemeraltı'nın korunmasını sadece geçmişe sahip çıkmak değil geleceği şekillendirmek olarak da görüyoruz. Hem tarihi dokuyu yaşatmayı hem de bu değerleri dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı iş birliğinde Kemeraltı bölgesine özgü tarih, ticaret, kültür ve turizm konularını masaya yatırmak üzere düzenlenen "İzmir Tarihi Liman Kenti Panelleri" etkinliğine katıldı. İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde iki gün boyunca devam edecek olan etkinliğin açılış programına Başkan Mutlu'nun yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Agora Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve muhtarlar katıldı.

Mutlu: Kemeraltı'nın korunması sadece geçmişe sahip çıkmak değil

Kemeraltı'nın İzmir'in kalbinde yer alan ve tarih boyunca birçok kültürün izlerini taşıyan önemli bir merkez olduğuna vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihiyle bu ilgiyi ve çalışmaları çok hak eden bir şehir. Biz de bu çalışmaların bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki süreçte Konak'ın tüm tarihi envanterine sahip çıkmak, ayağa kaldırmak ve hayata dahil etmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Özellikle Kemeraltı'nın korunmasını sadece geçmişe sahip çıkmak değil geleceği şekillendirmek olarak da görüyoruz. Hem tarihi dokuyu yaşatmayı hem de bu değerleri tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Korumaya dönük farklı çalışmalar içerisine girdik. Kemeraltı'ndaki tarihi yapıların yangın riskine karşı Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile yeni bir protokol imzalıyoruz ve her bir yapıyı tek tek tesisat açısından kontrol ederek dirençli hale getirmek istiyoruz. Mutluluk Kahvesi ve Oyun Evi gibi açtığımız mekanlarla Kemeraltı'nı görünür kılmak ve canlandırmak amacımız var. Ayağa kalkmış tarihi yapılarının içerisinde kendimizi yaşarken bulacağımız bir Konak hayaliyle yola çıktık. Bizler her zaman yanınızdayız, birlikte bambaşka bir İzmir ve Konak yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.

Çorumluoğlu: Yerel idarelerin ilgisi çalışmalarımızı başarıya götürecek

Kemeraltı için bir dönüm noktası olduğunu belirten İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kemeraltı'nda şu süreçte bir şey yapmazsak geç kalmış oluruz. Bu tercihin yapıldığı bir dönemdeyiz. Bu açıdan İzmir Valiliğimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin elinden geleni sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapmaları gerekiyor. Sadece üniversitelerimizin değil burada ticaret, esnaf odaları ve benzeri kuruluşların da Kemeraltı için elinden geleni yapmaları gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Kemeraltı ve UNESCO ile ilgili bazı çalışmaların olacağını da sizlerle sevinerek paylaşmak istiyorum. Değerli belediye başkanımızın söylemlerini de dinledim. Yerel idarelerin Kemeraltı'na ilgi duyması ve önem vermesi bizim çalışmalarımızı başarıya götürecektir. Kendilerine tespitlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Doğruer: Paydaşlarımızla iş birliğine hazırız

Etkinliği düzenleyen tüm paydaşlara teşekkür eden İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer de, "İzmir tarihi bir kent; Bergama ve Efes'ten sonra İzmir Tarihi Liman Kenti'nin adaylığını hep birlikte pozitif sonuçlandırmak için tüm paydaşlarımızla iş birliği yapmaya hazırız. Panelimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ediz: Çok katmanlı kültürel miras

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz ise, "İzmir, Akdeniz havzasındaki etkili konumu ile doğu ve batı arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Geçmişten günümüze korunarak ulaşmış arkeolojik, mimari, tarihi ve doğal değerleri bir arada barındıran bu çok katmanlı kültürel miras alanının korunması ve yönetilmesi için çeşitli çalışmalar devam etmektedir. UNESCO dünya Mirası geçici listesine dahil olduğumuz 2020 yılından bu yana iş birliği içerisinde olduğumuz tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doğan: Kültürel mirasın korunması için ciddi çalışmalar yapıyoruz

Etkinliğin paydaşları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, da şunları söyledi:

"Üniversitemiz ve fakültemiz adına böylesi anlamlı bir etkinliğin paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Fakültemiz kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çok faydalı bir etkinlik olacağına eminiz, birbirinden kıymetli konuşmacılarımız çok önemli konularla bizlerle olacak."

Bulduklu: Yapmamız gereken ne varsa hazırız

Kemeraltı'nın koruyarak geleceğe taşıma çabasını sürdüreceklerini kaydeden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, "Bir kent için en önemli özellik denize kıyısı olmasıdır. Bu bakımdan akla ilk olarak ticaret gelse de yanına tarihi eklediğinizde kentin ciddi bir sermayesinin olduğunu görüyorsunuz. Bunu kültürel köklerinden ayırmadığınızda gelecek nesiller adına da ciddi bir sorumluluk üstlenmiş oluyorsunuz. Üniversite olarak Smyrna Antik Kenti'ni İzmir için ciddi bir biçimde kazandırma çabası gösteriyoruz. Önümüzdeki süreçte de yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız" dedi.