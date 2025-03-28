Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Çalışanlarla Bayramlaştı

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçenin her noktasındaki belediye birimlerini tek tek ziyaret ederek personelle bayramlaştı. Tüm çalışanların elini tek tek sıkarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Mutlu, mesai arkadaşlarına huzur dolu bir bayram temennisinde bulundu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediyenin tüm birimlerini ziyaret ederek personelle bayramlaştı. Basmane'deki ana hizmet binasından Gediz'deki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine, Yağhaneler'den Kadifekale'deki Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığına, Yenişehir'deki Zabıta Müdürlüğü'nden Temizlik İşleri şantiyesine, belediyenin ilçede yer alan tüm hizmet binalarında belediye emekçileriyle buluşan Başkan Mutlu, herkese aileleriyle birlikte huzur ve sağlık içinde geçirecekleri bir bayram diledi.

Hem bayramlaştı hem talepleri dinledi

Belediye çalışanlarıyla hem bayramlaşan hem de onların taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Ramazan Bayramı öncesinde belediyemizin tüm müdürlüklerini ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bayramlaştık. Birlikte yürüttüğümüz hizmet yolculuğunda emekleriyle büyük katkı sunan mesai arkadaşlarımızla bayramın dayanışma ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşadık. Hepimize sağlık ve huzur dolu bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.