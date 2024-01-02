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Konak Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çinkılıç'ın Vefatı - Son Dakika
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Konak Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çinkılıç'ın Vefatı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Konak Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çinkılıç, son yolculuğuna kırmızı karanfillerle uğurlandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, törende yaptığı konuşmada, Çinkılıç'ın belediyede uzun süre hizmet verdiğini ve kente büyük katkılar sağladığını belirtti. Çinkılıç'ın cenazesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde kılınan namazın ardından Narlıdere Mezarlığı'nda defnedildi.

Konak Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çinkılıç\'ın Vefatı
02.01.2024 - 16:13,
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Tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitiren Konak Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çinkılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Konak Belediyesi binası önünde düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, Çinkılıç'ın ailesi katıldı.

Batur, törende yaptığı konuşmada, Çinkılıç'ın uzun süre bürokrat olarak hizmet verdiği belediyede daha sonra meclis üyeliğine seçildiğini ve kente büyük hizmetler verdiğini söyledi.

Çinkılıç'ın görevini en iyi şekilde icra ettiğini kaydeden Batur, "Kentlinin ve kentin geleceği için yapılacak her çalışmada önder olmuş biriydi. Belediyeci geldi, belediyeci olarak vefat etti. Belediyeciliği çok iyi bilen ağabeylerimizdendi. Büyük bir kayıp, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Çinkılıç'ın cenazesi Konak Belediyesi önünden son yolculuğuna kırmızı karanfillerle uğurlandı.

Cenaze, Hacı Fatma Tatari Camisi'nde kılınan namazın ardından Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sivas'ta 1945 yılında dünyaya gelen Mustafa Çinkılıç, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra İzmir Belediyesi İmar, Yapı Kontrol ve Yıkım, Fen İşleri ve Harita müdürlüklerinde çalışmış, Konak Belediye Meclis üyeliği yapmıştı.

Kaynak: AA
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