Konak Belediye Meclisi 2024'ü Geride Bıraktı, Yeni Yıla Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
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Konak Belediye Meclisi 2024'ü Geride Bıraktı, Yeni Yıla Hazırlıklar Başladı

İzmir Konak Belediyesi 2024 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda çocuk hakları, sokak hayvanlarına duyarlılık ve kadın emeği konularında önemli kararlar alındı. Yeni yıl için dilekler iletilirken, ''Yılbaşı Hediyelikleri ve Kadın Ürünleri'' kermesi düzenlenmesi onaylandı.

06.12.2024 13:35  Güncelleme: 14:16
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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediye Meclisi'nin 2024 yılının son toplantısında, "Bundan sonraki meclisimiz 2025 yılında. 2 Ocak'ta yeniden burada görüşmek üzere herkese iyi, güzel bir yıl diliyorum" sözleriyle meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.

Konak Belediye Meclisi yılın son toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. CHP Konak ilçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Songül Cihangir ve yönetimi, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, MHP İzmir İl yöneticileri ile mahalle muhtarları da oturumu takip etti. Başkan Mutlu yönetiminde toplanan mecliste yeni yıl dilekleri iletildi. Komisyonlardan gelen raporlarda oybirliğinin sağlandığı toplantıda Konak'ın çocuk hakları ve çocuk gelişimiyle ilgili hassasiyeti ve sokakta yaşayan can dostlara yönelik duyarlılığı dikkat çekti. Konak Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği arasında işbirliği protokolü imzalanması oybirliğiyle kabul edilerek, geride bırakılan 2024 yılına damga vuran çocuk istismarı ve cinayetlerine karşı önemli bir işbirliğine hep birlikte 'evet' dendi. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasının kabulüyle sokaktaki canların korunmasındaki kararlılık bir kez daha vurgulandı.

Yeni yıla kadın emeğiyle girilecek

Alsancak Dominik Caddesi'nde kadınların el emeği ürünlerinin satılacağı "Yılbaşı Hediyelikleri ve Kadın Ürünleri" kermesi düzenlenmesi de meclisten geçti. Kooperatifler ve Pazaryerleri, Esnaf, Turizm Geliştirme, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma ve Sosyal Politikalar komisyonlarından gelen raporun kabul edilmesiyle kadın emeğinin değerine dikkat çekildi. Kermese katılmak isteyenler, el emeği ürünün fotoğrafıyla birlikte Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan kermes hakkında detaylı bilgi 425 35 01 numaralı telefondan alınabilecek.

Temel hak ve özgürlükler hızlıca hayata geçirilecek

Söz alan CHP Meclis Üyesi Ahmet Yıldız 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne dikkat çekti. Yaşanan insan hakları ihlallerine değinen Yıldız, "Ülkemizde gerçekleşen 6 Şubat Depremi'nde 50 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bireylerin kendini ifade etme ve gösteri yapma hakları gün geçtikçe kısıtlanmaktadır. Ekonomik ve sosyal haklar kapsamında ülkemizin içinde bulunduğu ortam herkes tarafından bilinmektedir. Tüm bunlar göstermektedir ki ülkemiz 1949 yılında imzaladığı beyanname ile diğer gelişmiş ülkelerden ne kadar geri kaldığı göz önündedir. CHP iktidarında temel hak ve özgürlüklerin hızlıca hayata geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Erdemli ve yaratıcı nesiller

CHP'li Meclis Üyesi Ayşin Akyarlı Savatlı da kadınların seçme ve seçilme hakkına vurgu yaptı ve, "Atatürk sayesinde Türk kadının toplumsal alanda var olma hakkını diğer bütün gelişmiş ülkelerden çok önce elde etti. 1924 Anayasa'sının her Türk erkek için tanınan seçme seçilme hakkı 'erkek' sözcüğü kaldırılarak, tüm yurttaşlara verildi. Eşit haklara sahip olmamızın en büyük dayanağı Atatürk'ün ilkeleri ve laikliktir. Ancak bugün laik ülkemizde manevi danışman adı altında imamlar ve din görevlileri öğrencilere eğitimler verebiliyor. Herkes çok iyi bilsin ki kindar ve dindar değil erdemli ve yaratıcı nesiller yetiştireceğiz" diye konuştu.

Bilimsel eğitim vurgusu

ÇEDES'e tepkisini dile getiren CHP Meclis Üyesi Hamit Mumcu, "ÇEDES projesi bileşenleri nedeniyle laik, bilimsel eğitim anlayışına aykırıdır. ÇEDES projesine ilk günden karşı çıktık ve bilimsel eğitimin devlet tarafından sağlanmasını söyledik. Yurt dışına çıkamayan gençler dinci gerici ve yapboz tahtasına dönen eğitim sistemine maruz kalıyor" dedi.

CHP Meclis Üyesi Emine Işık Doğusoy da ÇEDES'e tepki göstererek, "Küçük çocukların kandırılmasıyla başlayan süreç, erken yaşta başlayan din eğitimiyle çocukların bilişsel eğitimlerini etkilemektedir. Arzu eden ailelerin çocuklarına din eğitimi aldırmalarına asla itirazımız yoktur. İleride doğa, eğitim tükendiği zaman bizi kurtaran bilim olacaktır din değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediye Meclisi 2024'ü Geride Bıraktı, Yeni Yıla Hazırlıklar Başladı - Son Dakika

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