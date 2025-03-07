Konak Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı İkinci Oturumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı İkinci Oturumu Gerçekleştirildi

Konak Belediye Meclisi mart ayı toplantısında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Eşitlik Birimi, Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınma Evi Birimi, Çocuk Hakları ve Eğitim Birimi ile Semt Merkezleri, Kurslar ve İstihdam Birimi kurulması karara bağlandı. Hatay Pazaryeri’nde belirlenecek bir günün ‘Kadın Ürünleri Satış Yeri’ olarak düzenlenmesine dair komisyon raporu da oybirliğiyle mecliste kabul edildi.

07.03.2025 09:05  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi mart ayı toplantısında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Eşitlik Birimi, Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınma Evi Birimi, Çocuk Hakları ve Eğitim Birimi ile Semt Merkezleri, Kurslar ve İstihdam Birimi kurulması karara bağlandı. Hatay Pazaryeri'nde belirlenecek bir günün 'Kadın Ürünleri Satış Yeri' olarak düzenlenmesine dair komisyon raporu da oybirliğiyle mecliste kabul edildi.

Konak Belediye Meclisi mart ayı ikinci olağan oturumu başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu idaresinde gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin ve komisyonlardan gelen raporların oybirliğiyle kabul edildiği toplantıda Başkan Mutlu, Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine tüm Konaklıları ve meclis üyelerini davet ederek, "Cuma ve cumartesi günleri, kadınların emeklerini sergileyecekleri, satabilecekleri kermeslerimizden birini Dominik Caddesi'nde yapıyoruz. Yine yarın Kıbrıs Şehitleri'nde kadın etkinliğimiz var. Hem etkinliklerimize hem lokmamızı paylaştığımız iftarlarımıza tüm komşularımızı bekliyoruz" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde yeni birimler kuruldu

Toplantıda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yeni birimler kuruldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin oybirliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu raporuna göre müdürlük bünyesinde, "Eşitlik Birimi", "Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınma Evi Birimi", "Çocuk Hakları ve Eğitim Birimi" ile "Semt Merkezleri, Kurslar ve İstihdam Birimi" kuruldu.

'Akıllı Şehir'e onay

Yeni birimlerin yanı sıra önceki toplantıda ek önergeyle gündeme alınan ve komisyona havale edilen Akıllı Şehir Müdürlüğünün kurulması da Konak Belediye Meclisi'nden oybirliğiyle geçti. Öte yandan kent mirasını korumaya yönelik kurulan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü görevine Dr. Çağlayan Deniz Kaplan atandı.

Kadınlar Günü hatırası

Esnaf, Kooperatifler ve Pazaryerleri, Sosyal Politikalar, Turizm Geliştirme, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonlarından gelen uygunluk raporu sonucu, Hatay Pazaryeri'nde belirlenecek bir günün "Kadın Ürünleri Satış Yeri" olarak düzenlenmesi oybirliğiyle karara bağlandı. Meclis toplantısı bitiminde Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve kadın meclis üyeleri günün anısına birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Belediye, Güncel, Hatay, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı İkinci Oturumu Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:50:13. #7.11#
SON DAKİKA: Konak Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı İkinci Oturumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.