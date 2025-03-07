Konak Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı İkinci Oturumu Gerçekleştirildi

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(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi mart ayı toplantısında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Eşitlik Birimi, Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınma Evi Birimi, Çocuk Hakları ve Eğitim Birimi ile Semt Merkezleri, Kurslar ve İstihdam Birimi kurulması karara bağlandı. Hatay Pazaryeri'nde belirlenecek bir günün 'Kadın Ürünleri Satış Yeri' olarak düzenlenmesine dair komisyon raporu da oybirliğiyle mecliste kabul edildi.

Konak Belediye Meclisi mart ayı ikinci olağan oturumu başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu idaresinde gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin ve komisyonlardan gelen raporların oybirliğiyle kabul edildiği toplantıda Başkan Mutlu, Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine tüm Konaklıları ve meclis üyelerini davet ederek, "Cuma ve cumartesi günleri, kadınların emeklerini sergileyecekleri, satabilecekleri kermeslerimizden birini Dominik Caddesi'nde yapıyoruz. Yine yarın Kıbrıs Şehitleri'nde kadın etkinliğimiz var. Hem etkinliklerimize hem lokmamızı paylaştığımız iftarlarımıza tüm komşularımızı bekliyoruz" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde yeni birimler kuruldu

Toplantıda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yeni birimler kuruldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği değişikliğinin oybirliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu raporuna göre müdürlük bünyesinde, "Eşitlik Birimi", "Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınma Evi Birimi", "Çocuk Hakları ve Eğitim Birimi" ile "Semt Merkezleri, Kurslar ve İstihdam Birimi" kuruldu.

'Akıllı Şehir'e onay

Yeni birimlerin yanı sıra önceki toplantıda ek önergeyle gündeme alınan ve komisyona havale edilen Akıllı Şehir Müdürlüğünün kurulması da Konak Belediye Meclisi'nden oybirliğiyle geçti. Öte yandan kent mirasını korumaya yönelik kurulan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü görevine Dr. Çağlayan Deniz Kaplan atandı.

Kadınlar Günü hatırası

Esnaf, Kooperatifler ve Pazaryerleri, Sosyal Politikalar, Turizm Geliştirme, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonlarından gelen uygunluk raporu sonucu, Hatay Pazaryeri'nde belirlenecek bir günün "Kadın Ürünleri Satış Yeri" olarak düzenlenmesi oybirliğiyle karara bağlandı. Meclis toplantısı bitiminde Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve kadın meclis üyeleri günün anısına birlikte fotoğraf çektirdi.