Konak Belediyesi Dünya Barış Günü İçin Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Konak Belediyesi Dünya Barış Günü İçin Basın Açıklaması Yaptı

Konak Belediyesi Dünya Barış Günü İçin Basın Açıklaması Yaptı

Konak Belediyesi'nin Kent Konseyi ile birlikte düzenlediği basın açıklamasında, Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu barışın önemine vurgu yaparak, barışı savunacaklarını belirtti.

02.09.2024 16:50  Güncelleme: 16:56
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin Kent Konseyi ile birlikte Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasında konuşan Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, "Her savaşın en büyük mağdurları kadınlar ve çocuklar. Çocukların çığlıkları, kadınların gözyaşları savaşta gördüklerimiz. İnanıyorum ki barışı tüm dünyada tesis edecek olan çocukların ve kadınların gücü olacak. Bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan eşitlik, adalet, özgürlük, hak ve hukuk temelli bir barışı sağlama isteği ile buradayız. Barışı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Konak Belediyesi ve Kent Konseyi ortak basın açıklaması düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen açıklamaya Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İlçe kadın ve gençlik kolları, CHP İzmir İl yöneticileri, Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Basın açıklaması sonrası, güvercinler barış özlemiyle göğe doğru uçuruldu.

"Barışı savunmaya devam edeceğiz"

Basın açıklaması öncesi yaptığı konuşmasında barış hakkının temel bir insan hakkı olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şunları kaydetti:

"Savaşların yıkımını unutmayıp barışa daha sarılmamız gereken bir gündeyiz. Barış bir insan hakkı; barınma, eğitim ve sağlık gibi. Fakat bu insan hakkının ne yazık ki insanlar kıymetini bilmiyor. 21. yüzyılda hala savaşlar ve ölümler maalesef dünyanın gündeminde. Çocuklar savaşın ortasında annesiz babasız kalıyor, kadınlar her türlü şiddete maruz bırakılıyor. Binlerce insan doğdukları toprakları terk ederek mülteci konumuna düşüyor. Doğa ve tarihi değerler tahrip ediliyor, insanlar açlık ve sefalete sürükleniyor. İnsani değerler ayaklar altına alınıyor. Her savaşın en büyük mağdurları kadınlar ve çocuklar. Çocukların çığlıkları, kadınların gözyaşları savaşta gördüklerimiz. İnanıyorum ki barışı tüm dünyada tesis edecek olan çocukların ve kadınların gücü olacak. Bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan eşitlik, adalet, özgürlük, hak ve hukuk temelli bir barışı sağlama isteği ile buradayız. Bunu sağlamanın en önemli yolu da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış dünyada barış' sözünü asla ve asla unutmamaktır. Bizler güvercin kasaplarına rağmen insanlık adına barışı savunmaya devam edeceğiz. Bugün burada birlikte uçuracağımız güvercinlerin dünyanın her yerine umudu ve barışı taşımasını diliyorum."

"Amasız, fakatsız barış diyoruz"

Bileşenler adına ortak basın açıklamasını okuyan Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ise şunları söyledi:

"Bugün dünyada, özellikle de bölgemizde yaşanan savaşlar ve onun yol açtığı yıkımlar çok sayıda canı yok ediyor. Sadece Ukrayna ve Gazze'de binlerce insan hayatını kaybediyor, kaybetmeye devam ediyor. İsrail Devleti'nin bombardıman ve saldırıları altında Gazze'de yoğun çocuk ölümleri olmasına karşın, özellikle medeniyetleri ile övünen ülke devletleri, bu saldırılara sessiz kalmadıkları gibi katliamcı İsrail'in yanında durmakta. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı '2023 Küresel Eğilimler Raporu'na göre son on yılda çatışma ve savaş yüzünden yerinden edilenlerin sayısı ikiye katlandı. 2023 yılı sonu itibarıyla dünya çapında tahminen 117 milyon kişi, çatışma, şiddet, baskı, insan hakları ihlalleri gibi farklı nedenlerle yerlerinden edildi. Bu yıl sayının 120 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Biz bu toplumu oluşturan tüm kesimlerin barış ve dayanışma içinde yaşamalarını, her türlü ayrımcılığa karşı kararlı duruşumuzun altını çiziyoruz. Yaşam alanlarımızın, doğamızın kentlerimizin, tahrip edilmediği, ranta kurban gitmediği, yaşamın her alanında, iradelerimizin ortaya konulduğu katılımcı bir demokrasiden yanayız. Kısaca amasız, fakatsız, inadına barış diyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Dünya Barış Günü İçin Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika

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