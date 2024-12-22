Konak Belediyesi Kapsayıcı Liderlik Programına Seçildi - Son Dakika
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Konak Belediyesi Kapsayıcı Liderlik Programına Seçildi

Konak Belediyesi Kapsayıcı Liderlik Programına Seçildi

Konak Belediyesi, Ulusal Demokratik Enstitüsü tarafından yürütülen 'Birlikte Mümkün: Belediyelerde Kapsayıcı Liderlik Programı'na Türkiye'de sadece yedi belediye arasında yer alarak katıldı. Başkan Mutlu, programın önemini ve halkın katılımının dönüşüm süreçlerindeki rolünü vurguladı.

22.12.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute NDI) Türkiye tarafından yürütülen "Birlikte Mümkün: Belediyelerde Kapsayıcı Liderlik Programı"na kabul edilen İzmir'de tek, Türkiye'de ise yedi belediye arasında yer aldı.

Konak Belediyesi, Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute NDI) Türkiye tarafından yürütülen "Birlikte Mümkün: Belediyelerde Kapsayıcı Liderlik Programı"na kabul edilen İzmir'de tek, Türkiye genelinde ise yedi belediye arasında yer aldı. Belediyelerin katılımcı uygulamalar aracılığıyla halkın ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamalarını sağlamak ve karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmek hedefiyle başlatılan programa, Konak Belediyesi'nin yanı sıra Adilcevaz, Kilis, Menteşe, Onikişubat, Sur ve Sancaktepe belediyeleri seçildi. Meclis üyesi ve belediye bürokratlarıyla birlikte Ankara'da düzenlenen açılış toplantısına katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, program kapsamında ilçe halkının ihtiyaçlarına duyarlı olarak belirlenen 'kentsel dönüşüm' ve 'toplumsal cinsiyet eşitliği' konularında yürütülen katılımcı süreçlere dair sunum gerçekleştirdi.

'Dönüşümde katılım' vurgusu

Sunumunda dönüşüm süreçlerinde halkın katılımının önemini vurgulayan Başkan Mutlu, "Katılım olmadan dönüşüm projeleri, zorlama, yerinden etme ya da soylulaştırma gibi çok farklı tehlikeleri içinde barındırıyor. Bu sebeple halkın katılımıyla nasıl dirençli ve güvenli bir Konak yaratabiliriz üzerine çalışıyoruz. Konak'ta dönüşüm planları biz göreve gelmeden önce yapıldı, şu an parselasyon planları yapılıyor. Hızlıca ada bazında dönüşüme başlayıp kente bir moral vermek istiyoruz. Katılımcı, ikna edici ve uzlaşmacı bir dönüşüm süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Mahalle sakinleriyle toplantılar yapıyoruz; en ufak bir merkez yapacağımız zaman bile hangi fonksiyonları istediklerini soruyoruz. Ağırlıklı olarak dönüşüm çalışmalarında en büyük sorun yıllarca bu bölgelerde yaşayan insanların yerinden olma korkusu. Bu korkuyu da giderecek tek şey katılım ve süreci birlikte yönetmek" dedi.

"Kadın çalışmalarında çok aktif olmak istiyoruz"

Program kapsamında belirledikleri tematik alanlardan bir diğerinin de toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu dile getiren Mutlu, "Dönüşüm dışında bu dönem kadın çalışmalarında çok aktif olmak istiyoruz ve toplumsal cinsiyet eşitliğini Konak'ın kılcallarına yaymak istiyoruz. İstihdam süreçlerinde de pozitif ayrımcılığı tamamen kadınlardan yana kullanıyoruz. Kadın dernekleriyle yoğun iş birlikleri yürütüyoruz. Kadın, çocuk ve genç temalı çalışmalarımızı tamamen katılımcılık üzerinden örüyoruz. Katılımcı, demokratik, şeffaf ve toplumcu belediyeciliğin Konak'tan yükseleceğine inancımla sizlere teşekkür ediyorum. Bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Belediyelerde Kapsayıcı Liderlik Programı Nedir?

Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute NDI) Türkiye tarafından yürütülen "Birlikte Mümkün: Belediyelerde Kapsayıcı Liderlik Programı" ilk kez belediye başkanlığı görevini üstlenen başkanların olduğu belediyelerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Programın amacı yerel yönetimlerin, daha kapsayıcı ve katılımcı politikalar, uygulamalar ve yöntemler aracılığıyla halkın ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde temsil etmelerini ve karşılamalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda programın hedefi ise yeni seçilen ve atanan yerel yönetim temsilcilerinin, halkın katılımı ve ihtiyaçlarına duyarlı yönetim için mekanizmalar kurarak, daha etkili ve verimli kamu hizmetleri sağlamasıdır. Program kapsamında önümüzdeki süreçte ihtiyaç analizi, belediyelere eğitim ve mentorluk destekleri, belediye başkanlarıyla yuvarlak masa toplantıları, belediye temsilcileri için bölgesel değişim ve belediye başkanları için uluslararası değişim ziyaretleri düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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