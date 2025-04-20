Konak Belediyesi'nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

Konak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler düzenliyor. İzmirlileri Karantina Meydanı'nda bir araya getirerek, çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları, müzik dinletileri ve spor müsabakaları ile unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatmayı hedefliyor.

20.04.2025 14:34  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikleri, İzmirlileri Karantina Meydanı'nda bir araya getirecek.

Konak Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Çocukların 23 Nisan coşkusunu yaşamaları için etkinlikler hafta boyunca Konak'ın üç farklı noktasında yapılacak. 23 Nisan'da ise İzmirliler, Karantina Meydanı'nda buluşarak bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Çocukların bayramın tadını çıkaracağı etkinlikler kapsamında atölye çalışmaları, müzik dinletileri, sahne performansları ve spor müsabakaları düzenlenecek.

İlk durak Gültepe

Konak Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki programının ilk durağı Gültepe olacak. Şenel Aksu Parkı'ndaki etkinlikler yarın saat 16.00'da başlayacak. Çocukların çok sevdiği Mutlu Çocuklar Sokağı bu kez 23 Nisan Şenlikleri içinde yer alacak. Parkın panayır alanına döneceği şenlikte sahne performansları, atölye çalışmaları, spor etkinlikleri, müzik dinletileri ve dans gösterileri yapılacak.

23 Nisan'da gün boyu eğlence

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm yurtta kutlanacağı 23 Nisan'da ise başta çocuklar olmak üzere İzmirliler Karantina Meydanı'nda buluşacak. Saat 13.00'te başlayacak şenlikler gün boyunca sürecek.

Meydanda kurulacak sahnede çeşitli müzik ve dans gösterileri sunulacak. Ayrıca bez çanta yapımından yüz boyamaya, origamiden zeka oyunlarına tam on üç ayrı atölye çalışması çocuklarla buluşacak. Atölye çalışmalarında patili dostlar için mama kabı ve stres topu yapımı atölyeleri de olacak.

Spor alanında ise seksek, ip atlama, basketbol, jimnastik, survivor ve spor oyunları gibi çocukların enerjisini atabileceği etkinliklere yer verilecek. Alanda ayrıca şişme oyun parkı kurulacak.

23 Nisan kutlamaları kapsamında son etkinlik ise 25 Nisan Cuma yapılacak. 23 Nisan Şenliklerine özel Mutlu Çocuklar Sokağı, bu kez Beştepeler Sosyal Tesisleri önünde düzenlenecek.

Başkan Mutlu'dan çocuklara davet

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kutlamalara ilişkin açıklamasında, ilçedeki her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu, hayal kurabildiği ve o hayallere ulaşabildiği bir yaşam inşa etmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu eşsiz bayramda, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla bir arada olmanın coşkusunu yaşayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte, umutla ve neşeyle kutlamak için tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini etkinliklerimize davet ediyorum. Bu özel günde çocuklarımızın gülüşleriyle yankılanacak alanlarımızda hep birlikte buluşalım."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Karantina, 23 Nisan, Güncel, Eğitim, İzmir, Müzik, Çocuk, Konak, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:59 Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol’a ara verdi Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
17:05 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık’a tehdit Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:04:35. #7.12#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement