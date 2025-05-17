Konak Belediyesi'nden 'El Emeği Pazarı' Projesi

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin, kadınların üretim gücünü desteklemek amacıyla Hatay'da hayata geçirdiği "El Emeği Pazarı" hizmete açıldı. Açılış törenine katılan Belediye Nilüfer Çınarlı Başkanı Başkan Mutlu, "Kadının daha görünür olduğu, emeğinin değer bulduğu ve sesinin daha gür çıktığı bir Konak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Kadın El Emeği Pazarı, Hatay Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilleri Yüksel Taşkın ve Ümit Özlale, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve ilçe yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ücretsiz tahsis edilen stantlarda el emeğiyle hazırlanan dekoratif objeler, takılar, giysiler ve daha pek çok hediyelik eşya satışa sunuldu. Başkan Mutlu, milletvekilleriyle birlikte stantları gezerek kadınların el emeği ürünlerini inceledi. Hatay Kapalı Pazaryeri'nde haftada bir gün kurulacak olan pazar, her cuma günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

"Hatay Pazaryeri'nde ilk kez bu pazarımızı kurduk"

Başkan Mutlu, kadınların üretimde, ekonomide ve sosyal yaşamda daha fazla yer almasını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bugün çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz mahallelerde, parklarda düzenli olarak kermesler düzenledik. Kadınların İzmir'de üretimden gelen gücünü buralarda gördükten sonra dedik ki biz bunu bir pazara taşıyalım. Hatay Pazaryeri'nde ilk kez bu pazarımızı kurduk. Bu kadar güzel ürünlerle bizleri buluşturdukları için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kadının daha görünür olduğu, emeğinin değer bulduğu ve sesinin daha gür çıktığı bir Konak için çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'in her yerde bahsedilen yaşamına sahip çıkan, bu gücün arkasındaki kadınlarımıza, el emeklerini, göz nurlarını bizlerle paylaştıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediye başkanımızla gurur duyuyoruz"

Başkan Mutlu'nun Konak'ta hayata geçirdiği çalışmaları gurur duyarak takip ettiklerini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise "İzmir'de kadının pozitif, dönüştürücü gücünü, inanılmaz enerjisini, Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesine verdiği katkıyı bir kez daha görmekten çok onur duydum, umut doldum, çok mutlu oldum. Bütün bu süreçlerde kadınların emeği var. Elbette belediye başkanımızla gurur duyuyoruz. Nilüfer Hanım'ın çok büyük bir emeği var. Ona da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tüm İzmirlileri 19 Mayıs'ta düzenlenecek mitinge davet eden Taşkın, "Cumhuriyetimizin ve demokratik kültürümüzün bize verdiği sandığı korumak için Ekrem İmamoğlu şahsında seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için günlerdir sokaklardayız. İzmir aslında neyin elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzun çok farkında. İnanıyorum ki 19 Mayıs Pazartesi günü Cumhuriyet tarihimizin en büyük mitinglerinden birini İzmir gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

"Partimizi nazarlardan koruyacak"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise doğup büyüdüğü mahallede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Perşembe günleri buraya semt pazarına alışveriş yapmaya gelirdim. Hepinizin emeklerine sağlık. Şuradaki hanımefendiden aldığım nazar boncuğu bizi ve Cumhuriyet Halk Partimizi nazarlardan koruyacak. Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız iyi ki varsınız. Harika bir ekiple çalışıyorsunuz. 19 Mayıs'ta sesimizi İzmir'den çok gür bir şekilde hem Silivri'de haksız bir şekilde tutulan Ekrem Başkan ve ekibine, hem de Ankara'da onu haksız şekilde tutan zat-ı muhtereme iletmek istiyoruz. O yüzden hepinizi el ele, kol kola, yan yana mitingimize bekliyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki İzmir var" dedi.