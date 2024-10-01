Konak Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı İçin Önemli Adımlar - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı İçin Önemli Adımlar

Konak Belediyesi\'nden Meme Kanseri Farkındalığı İçin Önemli Adımlar

İzmir Konak Belediyesi, Ekim ayı boyunca meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla ana hizmet binasını pembeyle aydınlatırken, 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' pankartı astı. Ayrıca, ücretsiz kanser taramaları düzenleniyor ve farkındalık yürüyüşü planlanıyor.

01.10.2024 10:30  Güncelleme: 10:32
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(İZMİR) - İzmir Konak Belediyesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembeyle ışıklandırdığı Basmane'deki ana hizmet binasına "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazılı dev pankart astı.

Yıl boyunca ücretsiz kanser taramaları gerçekleştirerek kadın sağlığına destek veren Konak Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla Basmane'deki ana hizmet binasını pembeyle ışıklandırdı. Erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembeye bürünen aydınlatmanın yanı sıra binaya üzerinde pembe kurdele ve "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazısı bulunan dev pankart da asıldı.

Ücretsiz kanser taraması

Meme kanseri farkındalığını sadece ekim ayı ile sınırlı tutmayan Konak Belediyesi, kadınları muhtarlıklar aracılığı her hafta düzenli olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) taramaya götürüyor. Konak Belediyesi ile KETEM iş birliğinde yapılan taramalara ilçe sınırları içinde yaşayan 30 yaş üstü kadınlar katılıyor. Meme kanserine karşı mamografileri çekilen kadınların rahim ağzı kanseri için de smear testleri yapılıyor.

15 Ekim'de farkındalık yürüyüşü

Sivil toplum örgütleri ile el ele veren Konak Belediyesi, farkındalık ayında toplumu bilinçlendirmek için bir de yürüyüş düzenliyor. Konak Kent Konseyi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Sağlıkta Kalite Derneği (SağKal), Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEMEKANDER), Meme Hastalıkları Derneği, Kanserle Dans Derneği ve Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği ortaklığında gerçekleştirilecek olan farkındalık yürüyüşü 15 Ekim'de yapılacak. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden saat 13.00'te başlayacak olan yürüyüş ÖSYM Binası önünde son bulacak.

Başkan Mutlu'dan kadınlara çağrı

Meme kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla ekim ayı boyunca belediye binasının pembe ışıkla aydınlatılacağını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Meme kanseri, hem dünya genelinde hem de ülkemizde kadınlarda en fazla görülen kanser türü. Erken tanı halinde tedavisi mümkün olan bu hastalığa karşı bilinçli olmak büyük önem taşıyor. Konak Belediyesi olarak ekim ayı boyunca toplumsal farkındalığı artırmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Ayrıca ilçemizde yaşayan tüm kadınları belediyemiz aracılığıyla gerçekleştirilen ücretsiz kanser taramalarına katılmaya davet ediyorum. Erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalığı İçin Önemli Adımlar - Son Dakika

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