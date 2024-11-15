Konak Belediyesi\'nden Müzelerimiz ve Kültürel Söyleşiler Etkinliği

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, butik müzelerini yerinde tanıtarak daha etkin kullanımını sağlamak ve farklı alanlardaki kültürel içerikli söyleşileri İzmirlilerle buluşturmak amacıyla 'Müzelerimiz ve Kültürel Söyleşiler' başlıklı etkinlikler düzenliyor. Necdet Alpar Mask Müzesi'nde ilki gerçekleştirilen söyleşinin konu başlıkları 'Sanat Müzeleri' ve 'İklim Krizi Gerçeği ve Müzelerin Güncel Tartışmadaki Yeri' oldu.

Konak Belediyesi, butik müzeleri yerinde tanıtarak daha etkin kullanımını sağlamak ve farklı alanlardaki söyleşileri tüm İzmirlilerle buluşturmak amacıyla 'Müzelerimiz ve Kültürel Söyleşiler' başlıklı etkinlikler düzenlemeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kültür söyleşilerinin ilki, Alsancak'ta bulunan Necdet Alpar Mask Müzesi'nde gerçekleştirildi. İki bölümden oluşan söyleşinin konu başlıkları ise 'Sanat Müzeleri' ve 'İklim Krizi Gerçeği ve Müzelerin Güncel Tartışmadaki Yeri' oldu.

"Sanat müzeleri, diğer birçok çeşit müze arasında en köklü geleneğe sahip ortamlardır"

Söyleşinin ilk bölümünde Dokuz Eylül Üniversitesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Almelek, sanat müzeleri hakkında katılımcılara zoom üzerinden sunum yaptı. Sanat müzelerinin içerik açısından tarihsel gelişiminin yanı sıra mimari değişiminin de zaman içinde geliştiğini dile getiren Almelek, "Müzeler, kültürel yaşamın temel unsurlarıdır. Sanat müzeleri, diğer birçok çeşit müze arasında en köklü geleneğe sahip ortamlardır. Bu müzeler, koleksiyonları, tasarımları, müzecilik stratejileri, konumları ve temsil ettikleri değerlerle kapsamlı bir tarihsel ve güncel birer araştırma konusudur" dedi.

"Aktivistler protestolarını müze ve galerilerde yaparak belirli bir izleyici kitlesini hedef alıyorlar"

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ezgi Tokdil, 'İklim Krizi Gerçeği ve Müzelerin Güncel Tartışmadaki Yeri' konulu sunum gerçekleştirdi. Giderek dünyayı etkisi altına alan iklim krizine dikkat çekmek amacıyla müzelerde yapılan iklim protestolarını değerlendiren Tokdil, iklim aktivistlerinin kültür kurumlarının halka karşı sahip olduğu sorumluluğu vurgulamak amacıyla protestolarını müze ve galerilerde yaptıklarını belirtti. Tokdil, "Günümüzde iklim krizi gerçeği her alanda olduğu gibi müze ve müzecilik alanında da çok etkili. Aktivistler protestolarını müze ve galerilerde yaparak belirli bir izleyici kitlesini hedef alıyorlar. Basına yansıyan eylem olduğu için de toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyorlar" diye konuştu.

Müzelerdeki kültür söyleşilerinin Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Kadın Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi ile Karikatür Müzesi'nde de farklı konular ele alınarak devam etmesi bekleniyor.