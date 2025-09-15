Konak Belediyesi'nden Sokaklara Asfaltlama Çalışmaları - Son Dakika
Konak Belediyesi'nden Sokaklara Asfaltlama Çalışmaları

15.09.2025 10:43
Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı çalışmaları tamamlanmış sokaklarda asfaltlama ve zemini bozulmuş sokaklarda yama çalışmaları yaparak şehir içindeki yolların güvenli ve estetik hale getirilmesini sağlıyor. Akarcalı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar, özellikle öğrencilerin güvenli ulaşımını hedefliyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklardaki asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanmış sokaklar boydan boya asfaltlanırken, zemini bozulmuş, çukur oluşmuş sokaklar da yama çalışmasıyla kullanışlı duruma getiriliyor.

Konak Belediyesi, kentin sokaklarının hem güvenli ve rahat kullanımı hem de estetik görünümü için gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Her gün Fen İşleri Müdürlüğünün Gediz'deki şantiyesindeki araçlar, iş programına göre kentin farklı noktalarında çalışma yürütüyor. Konak'ta daha sağlıklı bir zemin yapısı için yollarda olan ekipler, altyapısı tamamlanmış sokakları boydan boya asfaltlarken, altyapı çalışmaları devam eden yerlerde oluşan zemin bozukluklarını da yamalama yöntemiyle kullanılır duruma getiriyor. Vatandaşın ilgiyle izlediği çalışmaların ardından, temiz ve sağlıklı sokaklar kullanıma açılarak yaya ve araç trafiği de rahatlatılmış oluyor.

Akarcalı'da okul yolu öğrenciler için hazır edildi

Konak Belediyesi'nin son yaptığı asfaltlama çalışmalarından biri de Akarcalı Mahallesi 1088 Sokak'ta gerçekleştirildi. Baştan sonra kazılan sokak, özenli bir çalışmayla boydan boya asfaltlandı. Yeşiltepe İlkokulu girişinin üzerinde bulunduğu sokaktaki çalışmalar, yeni eğitim öğretim yılı öncesi tamamlandı ve sokak, öğrencilerin güvenle okullarına ulaşabilmeleri için hazır edildi. Öte yandan Hatay bölgesinde bulunan 299 Sokak ile kesişimindeki 231 Sokak da tamamen kazıldı ve asfaltlandı.

Çalışmalar tam gaz

Asfaltlama çalışmaları devam ederken bir yandan da ekipler, yaptıkları denetimler esnasında tespit ettikleri bozulmuş, kırılmış yolları da tamir ediyor. Küçük bile olsa yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokan çukurlar asfalt ekipleri tarafından yama çalışması kapsamında kapatılarak yol yüksekliğiyle eşitliyor.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Sokaklara Asfaltlama Çalışmaları - Son Dakika

SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden Sokaklara Asfaltlama Çalışmaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.