Srebrenitsa'da Katledilenler Konak'ta Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Srebrenitsa'da Katledilenler Konak'ta Anıldı

09.07.2026 14:26  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Srebrenitsa Katliamı'nın 31. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğinde, soykırımı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, barış ve adalet çağrısı yaptı.

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi'nin Konak Kent Konseyi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğiyle birlikte düzenlediği Srebrenitsa Katliamı anmasında, "Srebrenitsa'yı anmak, soykırıma, nefrete, ayrımcılığa ve insanlık suçlarına karşı ortak bir vicdan oluşturma çağrısıdır. Barışın, adaletin ve insan haklarının evrensel değerler olduğunu hatırlatma sorumluluğudur. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Konak Belediyesi, tarihe kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Katliamı'nın 31. yıl dönümü dolayısıyla Konak Kent Konseyi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte anma etkinliği düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen anma programına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Konak Belediye Meclis Üyeleri, İzmir Kent Konseyi ve Konak Kent Konseyi'nin bileşenleri ile başkanları, Rumeli Balkan derneklerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN MUTLU: UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Mutlu, 1995 yılında, Avrupa'nın ortasında yaşanan bu katliamın her zaman, her yerde insan hakkı, yaşama hakkı ve insan onurunun savunulması gerektiğini hatırlatan bir ders olduğunu vurguladı. Srebrenitsa'yı unutturmayacaklarını; barış ve adalet sesini, Bosna-Hersek'e giderek oradaki anma törenlerinde de yankılandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mutlu şunları söyledi:

"Dünyanın gözleri önünde 8 binden fazla Boşnak katledildi ve bunun üzerinden tam 31 yıl geçti. Aradan geçen yıllar acımızı asla azaltmadı. Her yıl dönümünde yüreklerdeki sızı devam ediyor. Srebrenitsa, bütün insanlığın ortak vicdan yarasıdır. İnsan haklarının, hukukun ve insan onurunun hiçe sayıldığı bu büyük trajedi, insanlık tarihine silinmeyecek bir utanç olarak kazınmıştır. Bu nedenle Srebrenitsa'yı unutmamak zorundayız. Unutmadık, unutturmayacağız."

"SREBRENİTSA'YI ANMAK, ORTAK BİR VİCDAN OLUŞTURMA ÇAĞRISIDIR"

Mutlu, savaşların, Ortadoğu'nun değil tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkat çekerek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

"Ne yazık ki bugün de dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlar, zulümler ve insanlık dramları yaşanmaya devam ediyor. Şehirler değişiyor, coğrafyalar değişiyor ama acı ve gözyaşı değişmiyor. Çocukların umutları, annelerin feryatları, insanların yaşama hakkı aynı acılarla sınanıyor. Bu nedenle Srebrenitsa'yı anmak, soykırıma, nefrete, ayrımcılığa ve insanlık suçlarına karşı ortak bir vicdan oluşturma çağrısıdır. Barışın, adaletin ve insan haklarının evrensel değerler olduğunu hatırlatma sorumluluğudur."

"KENDİ ACIMIZ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, "Aradan geçen yıllara rağmen Srebrenitsa anneleri hala evlatlarının mezarları başında gözyaşı döküyor. Bulunan her yeni mezar, açılan her yeni toplu mezar, acının hala ne kadar taze olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bizler Balkan kökenli vatandaşlar olarak Bosna'nın acısını kendi acımız gibi hissediyoruz. Çünkü tarihimiz, kültürümüz ve gönül bağımız ortaktır. Bosna'da akan gözyaşı İzmir'de, Türkiye'de ve dünyanın her bir yanındaki vicdan sahibi insanların yüreğini yakmıştır" ifadelerini kullandı.

"HALA TOPLU MEZARLAR BULUNUYOR"

Katliamın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen acıların dinmediğini dile getiren İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Mehmet Fatih Demir, "Bugün hala toplu mezarlar bulunuyor. Bugün hala DNA incelemeleriyle kimlik tespiti yapılıyor. Bugün hala bir annenin, oğluna ait yalnızca birkaç kemiğe ulaşılabildiği için cenaze namazı kılınabiliyor. 31 yıl geçti ancak acı dinmedi. Çünkü bazı yaralar zamanla kapanmaz, yalnızca insanlığın vicdanında derin izler bırakır. Srebrenitsa yalnızca Boşnak halkının acısı değildir. Srebrenitsa, insanlığın ortak vicdanının sınandığı bir yerdir. Unutmak, benzer acıların yeniden yaşanmasına sebep olur. Hatırlamak ise barışın, adaletin ve insan onurunun en güçlü teminatıdır" dedi.

"SOYKIRIMLAR UNUTULDUĞUNDA TEKRAR EDER"

Konuşmaların ardından ortak açıklamayı okuyan Konak Kent Konseyi Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Srebrenitsa bize nefretin, ayrımcılığın ve milliyetçi kışkırtmaların nelere yol açabileceğini acı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda uluslararası toplumun zamanında harekete geçmediğinde sessizliğin de suçun bir parçası olabileceğini hatırlatmaktadır. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, her yıl yeni mezarlar açılıyor, yeni acılar gün yüzüne çıkıyor. Adalet arayışı ise hala tamamlanmış değil. Bizler biliyoruz ki soykırımlar unutulduğunda tekrar eder. Nefret cezasız kaldığında büyür. Barış ise ancak hafızayı canlı tutarak korunabilir."

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Srebrenitsa Katliamı, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa'da Katledilenler Konak'ta Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Kestel’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Kestel'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu: Ankara Zirvesi NATO’nun geleceği açısından tarihi öneme sahip Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu: Ankara Zirvesi NATO'nun geleceği açısından tarihi öneme sahip
Erdoğan’dan AB savunmasına NATO şartı Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı

15:16
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:27:16. #7.12#
SON DAKİKA: Srebrenitsa'da Katledilenler Konak'ta Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.