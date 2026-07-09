Srebrenitsa'da Katledilenler Konak'ta Anıldı

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi'nin Konak Kent Konseyi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğiyle birlikte düzenlediği Srebrenitsa Katliamı anmasında, "Srebrenitsa'yı anmak, soykırıma, nefrete, ayrımcılığa ve insanlık suçlarına karşı ortak bir vicdan oluşturma çağrısıdır. Barışın, adaletin ve insan haklarının evrensel değerler olduğunu hatırlatma sorumluluğudur. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Konak Belediyesi, tarihe kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Katliamı'nın 31. yıl dönümü dolayısıyla Konak Kent Konseyi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte anma etkinliği düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen anma programına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Konak Belediye Meclis Üyeleri, İzmir Kent Konseyi ve Konak Kent Konseyi'nin bileşenleri ile başkanları, Rumeli Balkan derneklerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN MUTLU: UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Mutlu, 1995 yılında, Avrupa'nın ortasında yaşanan bu katliamın her zaman, her yerde insan hakkı, yaşama hakkı ve insan onurunun savunulması gerektiğini hatırlatan bir ders olduğunu vurguladı. Srebrenitsa'yı unutturmayacaklarını; barış ve adalet sesini, Bosna-Hersek'e giderek oradaki anma törenlerinde de yankılandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mutlu şunları söyledi:

"Dünyanın gözleri önünde 8 binden fazla Boşnak katledildi ve bunun üzerinden tam 31 yıl geçti. Aradan geçen yıllar acımızı asla azaltmadı. Her yıl dönümünde yüreklerdeki sızı devam ediyor. Srebrenitsa, bütün insanlığın ortak vicdan yarasıdır. İnsan haklarının, hukukun ve insan onurunun hiçe sayıldığı bu büyük trajedi, insanlık tarihine silinmeyecek bir utanç olarak kazınmıştır. Bu nedenle Srebrenitsa'yı unutmamak zorundayız. Unutmadık, unutturmayacağız."

"SREBRENİTSA'YI ANMAK, ORTAK BİR VİCDAN OLUŞTURMA ÇAĞRISIDIR"

Mutlu, savaşların, Ortadoğu'nun değil tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkat çekerek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

"Ne yazık ki bugün de dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlar, zulümler ve insanlık dramları yaşanmaya devam ediyor. Şehirler değişiyor, coğrafyalar değişiyor ama acı ve gözyaşı değişmiyor. Çocukların umutları, annelerin feryatları, insanların yaşama hakkı aynı acılarla sınanıyor. Bu nedenle Srebrenitsa'yı anmak, soykırıma, nefrete, ayrımcılığa ve insanlık suçlarına karşı ortak bir vicdan oluşturma çağrısıdır. Barışın, adaletin ve insan haklarının evrensel değerler olduğunu hatırlatma sorumluluğudur."

"KENDİ ACIMIZ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, "Aradan geçen yıllara rağmen Srebrenitsa anneleri hala evlatlarının mezarları başında gözyaşı döküyor. Bulunan her yeni mezar, açılan her yeni toplu mezar, acının hala ne kadar taze olduğunu bizlere hatırlatıyor. Bizler Balkan kökenli vatandaşlar olarak Bosna'nın acısını kendi acımız gibi hissediyoruz. Çünkü tarihimiz, kültürümüz ve gönül bağımız ortaktır. Bosna'da akan gözyaşı İzmir'de, Türkiye'de ve dünyanın her bir yanındaki vicdan sahibi insanların yüreğini yakmıştır" ifadelerini kullandı.

"HALA TOPLU MEZARLAR BULUNUYOR"

Katliamın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen acıların dinmediğini dile getiren İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Mehmet Fatih Demir, "Bugün hala toplu mezarlar bulunuyor. Bugün hala DNA incelemeleriyle kimlik tespiti yapılıyor. Bugün hala bir annenin, oğluna ait yalnızca birkaç kemiğe ulaşılabildiği için cenaze namazı kılınabiliyor. 31 yıl geçti ancak acı dinmedi. Çünkü bazı yaralar zamanla kapanmaz, yalnızca insanlığın vicdanında derin izler bırakır. Srebrenitsa yalnızca Boşnak halkının acısı değildir. Srebrenitsa, insanlığın ortak vicdanının sınandığı bir yerdir. Unutmak, benzer acıların yeniden yaşanmasına sebep olur. Hatırlamak ise barışın, adaletin ve insan onurunun en güçlü teminatıdır" dedi.

"SOYKIRIMLAR UNUTULDUĞUNDA TEKRAR EDER"

Konuşmaların ardından ortak açıklamayı okuyan Konak Kent Konseyi Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Srebrenitsa bize nefretin, ayrımcılığın ve milliyetçi kışkırtmaların nelere yol açabileceğini acı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda uluslararası toplumun zamanında harekete geçmediğinde sessizliğin de suçun bir parçası olabileceğini hatırlatmaktadır. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, her yıl yeni mezarlar açılıyor, yeni acılar gün yüzüne çıkıyor. Adalet arayışı ise hala tamamlanmış değil. Bizler biliyoruz ki soykırımlar unutulduğunda tekrar eder. Nefret cezasız kaldığında büyür. Barış ise ancak hafızayı canlı tutarak korunabilir."