Konak Belediyesi\'nden Yangın Güvenliği İçin Protokol

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, "Dirençli bir Konak" hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile bir protokol imzaladı. Protokol kapsamında elektrik tesisatlarının yetersizliğinden dolayı yangın tehdidi altında olan Kemeraltı Çarşısı, belediye ve oda iş birliğinde denetlenecek.

Afetlere karşı kentte dirençli bir yapının oluşturulması amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam eden Konak Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile protokole imza attı. Protokol kapsamında elektrik tesisatlarının yetersizliğinden dolayı yangın tehdidi altında olan ve zaman zaman tehlike yaratan yangınların yaşandığı Kemeraltı Çarşısı, belediye ve oda iş birliğinde denetlenecek.

"Dirençli bir kent için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Meslek odaları ile birlikte hayata geçirilen çalışmalardan büyük heyecan duyduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Uzun yerleşme tarihi boyunca yangınlardan büyük acılar çekmiş olan kentimizde, evrensel bir kültürel miras alanımız olan, yoğun bir yapı dokusundan oluşan geleneksel tarihi ticaret merkezi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı Kemeraltı'nda yangın afetine karşı Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon içinde işyerlerinin elektrik tesisatı denetimine başlıyoruz. Meslek odalarımızla kurduğumuz iş birlikleri, kentimizin güvenliğini ve sağlığını artıran çalışmalar için kritik bir öneme sahip. Bu tür iş birlikleri sadece Kemeraltı için değil tüm Konak için büyük önem taşıyor. Uzmanlık gerektiren bu gibi alanlarda meslek odalarımızın deneyimi ve bilimsel yaklaşımı, bizlere önemli bir rehberlik sağlıyor. Hep birlikte, daha güvenli ve dirençli bir kent yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.