Konak Belediyesi'nin Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nin Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

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Konak Belediyesi, deprem sonrası yıkılan hizmet binasının yerinde yeni bir bina inşa etmeye başladı. 12 bin metrekarelik alanda, modern ve işlevsel bir çalışma ortamı oluşturulacak.

09.12.2024 10:49  Güncelleme: 11:45
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temeli atıldı. Hizmetlerin modern ve sağlıklı ortamda verilmesini sağlayacak hizmet binası, belirlenen program doğrultusunda hızla tamamlanarak ilçeye kazandırılacak.

Konak Belediyesi'nin 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen depremde hasar aldığı için yıkılan ve eski yerinde yükselecek yeni hizmet binası, işlevselliği ve görselliğiyle de dikkat çekecek. Yüklenici firma tarafından hızla sürdürülen inşaat çalışmaları kapsamında, zeminin diyafram duvarları ve fore kazık sistemiyle güçlendirilmesinin ardından temel de atıldı. 2'si bodrum, 8'i normal ve biri asma kattan oluşacak yaklaşık 12 bin metrekarelik inşaat alanına sahip binada, idari birimlerin yanı sıra meclis ve sergi salonları da yer alacak.

"İnşaat süreci hızla devam ediyor"

Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Depremden gördüğü zarar nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen ve eski yerinde yeniden yükselecek Basmane'deki hizmet binamızın inşaat süreci hızla devam ediyor. Kentin farklı noktalarında faaliyet gösteren belediye müdürlük ve birimlerimizi bir araya getirecek yeni hizmet binamızda modern, erişilebilir ve verimli bir çalışma ortamı sağlayarak, komşularımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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