Konak'ta 23 Nisan Coşkusu, Karantina Meydanı'na Taşındı

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çocuk Şenliği, bayram coşkusunu Karantina Meydanı'nda taşıdı.

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine Karantina Meydanı'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği damgasını vurdu. Çocukların gönüllerince eğlendiği şenlikte konserlerden dans gösterilerine, atölye çalışmalarından spor aktivitelerine, meydanın her noktasında renkli etkinlikler yer aldı. Meydanda kurulan sahnede gün boyu müzik sesi hiç kesilmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Roman Kültür Çocuk Orkestrası, Konak Belediyesi Çocuk Korosu, Selin Çetin ile Zumba Kids, Sinan Özdemir ve Gönül Toker ile Caminito Art Tango Kulübü sırayla sahne alırken şenlik; Vokal İzmir Popüler Müzik Korosu'nun konseriyle noktalandı.

Sahnedeki etkinliklerin yanı sıra çocuklar, Yüz Boyama, Taç Boyama, Duyu Organları, Bileklik, Akıl Zeka Oyunları, Boyama, Türk Bayrağı Boyama ve Kitap Ayracı atölyelerinde eğlenceli aktivitelere katıldı.

Çocuklara özel hazırlanan spor alanı ise bir an bile boş kalmadı. Çocuklar, Konak Belediyesi'nin deneyimli spor eğitmenleriyle birlikte voleybol, basketbol ve futbolun yanı sıra çeşitli parkurlarda spor oyunlarına katıldı.

Roman Kültür Çocuk Orkestrası hayran bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun gösterisinin ardından Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezi'nde eğitim alan çocukların oluşturduğu Roman Kültür Çocuk Orkestrası sahne aldı. Valsten klasiğe, farklı tarzlarda müzik eserlerini başarıyla sahneleyen çocuklar yetenekleriyle göz doldurdu. Konak Roman Kültür Merkezi'nin en yeni üyelerinden 14 yaşındaki Ayhan Duymuş ise çok kısa sürede hazırlandığı klavye solosuyla beğeni topladı.

Meydanda çocukların sesi yankılandı

Konak Belediyesi Çocuk Korosu ise Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde seslendirdikleri 23 Nisan ruhunu yaşatan marşlar, 23 Nisan şarkıları, Türkçe ve yabancı pop şarkılarla coşku dolu anlar yaşattı. Konserde misafir solist Doğa Filiz ve Yalın Yüksel'in caz düeti izleyenlerin alkışını alırken, koronun UNICEF'in dünya çocuklarına ithafen bestelenmiş şarkıyı başarıyla seslendirmesi, dinleyenleri duygulandırdı.

Çocuk Şenliği'nde doyasıya eğlenen 9 yaşındaki Aslı Yeloğlu, "Çok eğleniyorum. Çok güzel bir 23 Nisan oldu. Konak Belediyesi'nin bu etkinliklerini ben çok seviyorum. Çok heyecanlı ve mutlu bir gün geçiriyorum. Ben de Konak Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'ndayım" ifadelerini kullandı.

"Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun"

Atölye çalışmasında arkadaşıyla birlikte yaptıkları puzzle ile alkışları toplayan 13 yaşındaki İdil Yavuz da "Arkadaşımla geldik. Voleybol oynayacağız. İkimiz puzzle yaptık ve alkış koptu. Çok güzel etkinlikler. Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun" dedi.

Kızını şenliğe getiren Faruk Kayıran, 23 Nisan coşkusunu yaşatan etkinliklerden övgüyle söz ederek, "Çok güzeldi, çok eğlendik. Parkur kısmı, boyama atölyesi hepsi çok güzeldi. Başkanımız Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Çocuklar için güzel bir gündü"

7 yaşındaki Simay'ın annesi Miray Özen de çocukların çok eğlendiğini vurgulayarak, "Çok eğlenceliydi. Kızım çok eğlendi, onun için güzel bir gündü" ifadelerini kullandı.