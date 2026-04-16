Konak'ta Anne Destek Programı Mezunları Sertifikalarını Aldı

(İZMİR) - Konak Belediyesi ile AÇEV iş birliğinde yürütülen Anne Destek Programı'nı tamamlayan 25 anne, sertifikalarını Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun elinden aldı. Çocuk gelişimi konusundaki bilgi ve becerileri güçlendirmeyi amaçlayan programa katılan kadınlara teşekkür eden Başkan Mutlu, "Anne ve baba olmak isteyen kişilerin mutlaka bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bu deneme yanılma yoluyla öğrenilebilecek bir şey değil" dedi.

Konak Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde hayata geçirilen Anne Destek Programı, mezunlarını verdi. Anne-çocuk ilişkisini güçlendirmek, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve aile içinde daha bilinçli bir ebeveynlik yaklaşımı oluşturmayı amaçlayan programı başarıyla tamamlayan 25 kadın, düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Toros Sosyal Tesisleri bünyesinde hizmet veren Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nden faydalanan çocukların annelerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve 15 hafta süren eğitim programını tamamlayan katılımcılar, sertifikalarını Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun elinden aldı.

Başkan Mutlu: Yetiştirdiğiniz çocuklar toplumun birer parçası

Programın annelerin bilinçli ebeveynlik becerilerini artırarak çocukların gelişimine daha güçlü katkı sunmalarını amaçladığını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bize hep öğretilen, anneliğin ve aslında babalığın da içgüdüsel olduğudur. Bu içgüdülerle ebeveynliğin yapılabileceğine dair eksik değerlendirmeler var toplumda. Anne ve baba olmak isteyen kişilerin mutlaka bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bu deneme yanılma yoluyla öğrenilebilecek bir şey değil. Yetiştirdiğimiz çocuklar aynı zamanda bu toplumun birer parçası oluyor. Burada olduğunuz ve 15 haftalık son derece uzun bir eğitime katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimin faydalarını öncelikle ailenizde, çocuklarınızla olan iletişimde ve sonrasında o çocukların toplumda mutlaka karşılığını göreceğine inanıyorum" dedi.

Uçak: İş birliğinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum

Çocuklarının mutlu ve sağlıklı gelişimini desteklemek için program süresince büyük bir özveri gösteren anneleri kutlayan AÇEV İzmir Saha Sorumlusu Müge Şen Uçak, şunları söyledi:

"Sizi burada bu kadar kalabalık görmek beni çok mutlu etti. Bu programa katılmanız çok değerliydi. Sonuna kadar kararlı bir şekilde devam etmeniz çok önemliydi. Bu kıymetli iş birliğinden dolayı Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya bir kez daha çok teşekkür ediyorum."

Düşener: Doğru iletişimi öğrendim

Program sayesinde sabırlı olmayı ve çocuklarıyla doğru iletişim kurmayı öğrendiğini aktaran anne Ece Düşener, "Bu eğitim bana sabırlı olmayı ve çocuklarımla daha doğru iletişim kurabilmeyi öğretti. Çocuklarıma katı kurallar koyan değil de onların da fikirlerini önemseyerek onlarla ortak kararlar alabilen bir anne olarak bu yolda onların yanındayım. Eğitim sadece çocuklarıma değil benim de kendi gücümün farkına varmamı sağladı. Bize bu fırsatı veren Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya, bize bu kapıyı açan AÇEV'e, bize yol gösteren eğitmenimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çolak: Empati duygum gelişti

Eğitime katılan anneler arasında yer alan Filiz Çolak da "Program sayesinde empati duygumuz daha da gelişti. Çocuklarımın söylediklerine daha çok kulak vermeye başladım" sözleriyle duygularını aktardı.

Tekin: Kendimizi de tanıdığımız bir yolculuktu

Süreçte aynı zamanda kendini tanıma fırsatı bulduğunu kaydeden Tuğçe Tekin ise şunları söyledi:

"15 hafta boyunca çocuklarımız ve ailemizle kurduğumuz iletişimi, yeniden düşünme, güçlendirme ve geliştirme fırsatı buldum. Bu süreç sadece bir eğitim değil aynı zamanda kendimizi tanıdığımız, farkındalık kazandığımız çok kıymetli bir yolculuktu."