Konak'ta Kültür Turizmi ve Geleceği Masaya Yatırıldı

22.04.2026 10:40  Güncelleme: 11:21
(İZMİR) - KONSEV tarafından düzenlenen " Konak'ta Kültür Turizmi ve Geleceği" paneli, kentin turizm potansiyelini geliştirme hedefiyle geniş katılımla gerçekleştirildi. Panelde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, göreve gelir gelmez kurdukları Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nün çalışmalarını anlatarak tarih gezileriyle her hafta yüzlerce kişinin Konak'ın tarihiyle buluştuğunu söyledi. Başkan Mutlu, "Konak'ta belediye başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Çünkü çok kadim bir ilçe. Türkiye'de bu kadar zenginliği bir arada barındıran çok az yer var ve bunlardan biri Konak" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Turizm Haftası dolayısıyla Konak Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Vakfı (KONSEV) tarafından düzenlenen "Konak'ta Kültür Turizmi ve Geleceği" başlıklı panele katıldı. Kültür turizminin gelişimi, sürdürülebilir turizm politikaları ve yerel değerlerin turizme kazandırılması gibi konuların masaya yatırıldığı panele Başkan Mutlu'nun yanı sıra KONSEV Başkanı Ersan Odaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülsen Özkan, İzmir İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Giuliano Gloghini, İzmir Yahudi Mirası Proje Yöneticisi Nesim Bencoya, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Moderatörlüğü İtalya Kuşadası Fahri Konsolosu Murat Saraç üstlendiği panelde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, Türkiye Skal Başkanı Emre Gezgin ve Emekli İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kaan Erge konuşmacı olarak yer aldı.

Mutlu: Bu paneli çok önemsiyoruz

Yakın zamanda yönetim yapısı yenilenen KONSEV'in tekrar faaliyete geçmesini çok önemsediklerini belirten Başkan Mutlu, "KONSEV'de yaşanan yenilenmenin ardından bugün ilk toplantıda bir aradayız ve çok heyecanlıyız. Bugünkü paneli konu olarak çok önemsiyoruz. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Konak'ta belediye başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Çünkü Konak, çok kadim bir ilçe. Bu kadar zenginliği bir arada barındıran çok az yer var Türkiye'de ve bunlardan biri Konak. Bu güzelliklerin herkesin desteğiyle toplumla buluşması gerekiyor. Aramızda çok kıymetli çalışmaları yürüten dostlarımız var" dedi.

"Müdürlüğümüz çok güzel çalışmalar yapıyor"

Göreve gelir gelmez kültürel miras alanında çalışmalar yürütmek için Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünü kurduklarını hatırlatan Başkan Mutlu, "Müdürlüğümüz çok güzel çalışmalar yapıyor. İlk etkinliklerimizden biri tekrar Konak'taki kültür gezilerimizi başlatmak oldu. Basmane-Kadifekale, Alsancak ve Kemeraltı rotalarını kapsayan gezilerimizi duyurulara çıktığımız an kontenjan doluyor. Her hafta yüzlerce kişiyi Konak'ın değerleriyle, Konak'ın zenginlikleriyle buluşturuyoruz. Tarihi ayağa kaldırmak için restorasyon alanında da önemli projelere imza attık. Uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılan Basmane'deki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı'nı restore ederek çağdaş bir sanat mekanına dönüştürdük. Sırada Kemeraltı'ndaki Hamdi Dalan Sabun Fabrikası var. Çok yakında ihalesi yapılacak ve müze olarak hayata geçecek. Ayrıca, Koruma Kurulu'ndan onay alan Altınpark ve çevresini kapsayan Arkeopark projemizle, kentin binlerce yıllık tarihi katmanlarını titizlikle koruyarak, bu zengin mirası gelecek nesillere aktaracağız. İnanıyorum ki bugün dinleyeceğimiz kıymetli görüşler ışığında Konak hak ettiği yeri ve ilgiyi bulacak" ifadelerini kullandı.

Odaman: Hizmet için var gücümüzle çalışacağız

Vakfın, Konak Belediyesi ile ortak bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren KONSEV Başkanı Ersan Odaman, "Biz bu vakfı yeni yönetimle birlikte başkanımızın desteğiyle devir aldık. Hep beraber güzel işler yapmak için buradayız. Güçlü bir yönetimimiz ve önceliklerimiz var. Cumhuriyet'imizin ilke ve değerlerini takip ederek, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda hep birlikte, önce çocuklarımıza sonra kadınlara ve tüm Konak halkına hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kültür turizminin bugünü ve geleceği konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından "Konak'ta Kültür Turizmi ve Geleceği" başlıklı panele geçildi. Moderatörlüğü İtalya Kuşadası Fahri Konsolosu Murat Saraç'ın yaptığı panelde, Konak'ın sahip olduğu kültürel mirasın sürdürülebilir turizmle nasıl daha güçlü bir değere dönüşebileceği masaya yatırıldı. Konuşmacılar arasında yer alan Emekli İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kaan Erge, kültür ve turizmin bir devlet politikası olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak tarih gezilerinin kentlilik bilinci oluşturmak adına önemine dikkat çekti. Tematik turizm kanallarının Ege Bölgesi'nin kurtuluşu olduğunu vurgulayan Türkiye Skal Başkanı Emre Gezgin de, İzmir'in beş sene içerisinde dünya çapında bir değer olabileceğini kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık ise belediye bünyesinde kültür turizminin bugünü ve geleceğine yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Panel soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı Dehşet anları kamerada
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
Milyonerin oğlunun acı sonu Cesedi parçalanmış halde bulundu
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
