Konak'ta Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Yürüyüş

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında sivil toplum kuruluşları ile birlikte Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi. Erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak Belediyesi olarak meme kanseri farkındalığını sadece ekim ayıyla sınırlı tutmuyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla kadınları KETEM'e ücretsiz taramalara götürüyoruz. Bu hastalıkta önemli olan erken teşhis" dedi.

Konak Belediyesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ile birlikte erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi. Konak Kent Konseyi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Sağlıkta Kalite Derneği (SağKal), Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEMEKANDER), İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Kanserle Dans Derneği, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve İzmir Aşkına Derneği iş birliğiyle Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan etkinliğe; Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Konak Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İl ve İlçe Yöneticileri, İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Erken tanının önemine dikkat çeken konuşmalar ve etkinliğe renk katan dans gösterilerinin ardından meme kanserini simgeleyen pembe renkli balonların gökyüzüne bırakılmasıyla yürüyüşe geçildi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni pembe renge bürüyen korteje esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. ÖSYM Binası önünde son bulan yürüyüşte "Erken Tanı Hayat Kurtarır" yazılı pankart açılırken, pembe renli balon, fular ve farkındalık mesajlarının yer aldığı dövizler taşındı.

Mutlu: "Kadınları ücretsiz taramalara götürüyoruz"

Meme kanseri farkındalığını sadece ekim ayı ile sınırlı tutmadıklarının altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sevgili kız kardeşlerim, bugün burada farkındalık yaratmak için toplandık. Ülkemizde ve dünyada hem kadınların hem erkeklerin en sık yakalandığı kanser türlerinden biri olan meme kanserine farkındalık yaratmak, erken tanının hayat kurtardığını bir kere daha hatırlatmak için buradayız. Her yıl bu hastalık nedeniyle aramızdan ayrılan çok sayıda kardeşimiz var maalesef. Bu yüzden öncelikle vücudumuza tanımalı, kontrollerimizi yapmalı ama tarama testlerini de aksatmamalıyız. Konak Belediyesi olarak meme kanseri farkındalığını sadece ekim ayıyla sınırlı tutmuyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla kadınları mahallelerinden alarak servislerimizle KETEM'e ücretsiz taramalara götürüyoruz. Bu hastalıkta önemli olan erken teşhis. Bugün buradan herkese bir çağrıda bulunuyoruz. Hep birlikte daha güçlü ve sağlıklı bir toplum yaratmak için sağlığımızın değerini bilelim" sözleriyle kadınlara ücretsiz taramalara katılmaları için çağrı yaptı.

Başkan Mutlu'ya teşekkür

Erken tanının önemine dikkat çeken anlamlı etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan da, "Sekiz kadından birine inen ve erkeklerde de görülen bu hastalığa yakalansak bile erken tanı bilinciyle hayatımızı kurtarmak; yaşam kalitemizi ve riski en aza indirmek, meme kanserine yakalanmamak adına, farkındalık eğitimlerine önem verme bilinciyle iş birliği içinde çalıştığımız değerli Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya, çalışma arkadaşlarına ve KETEM'e çok teşekkür ediyorum. Ben, sen, o değil; biz olmayı… Kendimiz için değil bizden sonra gelecek, sizlerin yaşaması için mücadele veren, kuşağın temsilcileri olarak İzmir Kadın Kuruluşları Birliği adına saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Kılıç: "Bana bir şey olmaz demeyin"

Meme Kanseriyle Savaşım Derneği Başkanı Sevim Kılıç ise, "Bugün burada Meme Kanseri Farkındalık Haftası'nda meme kanserine yakalanma riski olan sekiz kadından birine ışık olmak ümidiyle toplandık. Biz Meme Kanseriyle Savaşım Derneği olarak 'Erken Tanı Hayat Kurtarır' sloganıyla bütün kadınları hatta erkekleri meme kontrollerini yaptırmaya davet ediyoruz. Lütfen bana bir şey olmaz demeyin ve kontrollerinizi geciktirmeden yaptırın. Çevrenizde bir kişiye dahi ulaşabilirseniz ne mutlu bize" dedi.