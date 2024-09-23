Konak'ta 'Mutlu Çocuklar Sokağı' Etkinlikleri Büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak'ta 'Mutlu Çocuklar Sokağı' Etkinlikleri Büyüledi

Konaklı çocukların özgürce oyun oynamalarına olanak tanıyan 'Mutlu Çocuklar Sokağı' etkinlikleri yaz boyunca 18 mahallede yaklaşık 5 bin çocuğun katılımıyla gerçekleştirdi. Geleneksel sokak oyunları ve çeşitli atölye çalışmaları ile çocukların mutluluğu ön plana çıktı.

23.09.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Konaklı çocukların sokaklarda özgürce oyunlar oynayabilmelerine olanak tanıyan 'Mutlu Çocuklar Sokağı' etkinlikleri yaz tatili boyunca 18 farklı mahallede yaklaşık 5 bin çocukla buluştu. Geleneksel sokak oyunlarını da yeniden canlandıran etkinliklerin bir süre daha devam edeceğini müjdeleyen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Etkinliğimize gösterilen yoğun ilgi ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Konak Belediyesi'nin yaz tatili boyunca kesintisiz sürdürdüğü 'Mutlu Çocuklar Sokağı' etkinlikleri ile sokaklar çocukların oyun alanı oldu. 3 ay boyunca her hafta farklı iki mahallede gerçekleştirilen Mutlu Çocuklar Sokağı'nda, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da tüm etkinliklere katılarak çocukların neşesini paylaştı. İlk günden itibaren dolu dolu geçen etkinlikler kapsamında, sokaklar trafiğe kapatılarak çocukların özgürce oyun oynayabilmesi sağlandı. Temmuz ayından bu yana 1. Kadriye, Mehmet Akif, Kocakapı, Lale, Huzur, Altınordu, 26 Ağustos, Murat, Güneşli, Kocatepe, Aziziye, Ferahlı, Kadifekale, Zafertepe, Duatepe, Kılıçreis, Güzelyalı ve Barbaros olmak üzere 18 mahallede yaklaşık 5 bin çocuk Mutlu Çocuklar Sokağı'nda oyunlar oynadı.

Geleneksel sokak oyunları yeniden canlandı

Birbirinden çeşitli ve eğlenceli Mutlu Çocuklar Sokağı'ndaki etkinlikler kapsamında, çocuklar çiçek dikim, çevre atık bilgilendirme, mask boyama, yüz boyama, patates baskılı bandana yapımı ve boncuk bileklik yapımı atölyelerine katılarak el becerilerini geliştirdi. Spora meraklı çocuklar sokakta kurulan pota ve fileler sayesinde basketbol ve voleybol oynadı; minik futbolcular ise minyatür kale futbolda gol atmaya doyamadı. Zeka oyunları yarışması yapan, legove yapbozlarla yaratıcılıklarını geliştiren çocuklar bir yandan da anne babalarının da zamanında oynamış olduğu geleneksel sokak oyunları olan ip atlama, hulahop çevirme, istop ve seksek oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Mutlu: Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor

Şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm etkinliklere katılarak çocukların oyunlarına eşlik eden ve mahallelilerle sohbet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, okulların açılmasıyla biteceği sanılan Mutlu Çocuklar Sokağı'nın bir süre devam edeceğini belirtti. Başkan Mutlu, "Mutlu Çocuklar Sokağı ile sokakları oyun kültürünün yeniden canlandığı alanlara dönüştürdük. Yaz tatili boyunca 18 farklı mahalleye taşıdığımız Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliğimize şimdiye kadar yaklaşık 5 bin çocuğumuz katıldı. Çocuklarımızın keyifli oyunlarla sosyalleştiği ve kendi sokaklarında doyasıya oynamanın tadını çıkardığı etkinliklerimiz bir süre daha devam edecek. Etkinliğimize gösterilen yoğun ilgi ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Konaklı, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta 'Mutlu Çocuklar Sokağı' Etkinlikleri Büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Her şey saniyeler içinde olmuş Bursa’da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
10:49 İsrail’den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 12:10:43. #1.11#
SON DAKİKA: Konak'ta 'Mutlu Çocuklar Sokağı' Etkinlikleri Büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement