Konak\'ta Yeni Yıl Coşkusu Kermeslerle Devam Ediyor

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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin kadınların el emeği ürünlerini hediyelik olarak sergileme imkanı bulduğu Yılbaşı Kermesi, Murat Reis Mahallesi'nde bulunan M. Yüce Sonkurt Parkı'nda açıldı.

Konak Belediyesi'nin ilkini Alsancak Dominik Caddesi'nde düzenlediği, belediye semt merkezleri kursiyerleri ile başvuru yapan Konaklı kadınların el emeği ürünlerinin hediyelik olarak sergilendiği Yılbaşı Kermesi, ilçenin diğer mahallelerinde de kurulmaya devam ediyor. Halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri ile şölen havasında gerçekleşen kermes, bu kez Murat Reis Mahallesi'nde bulunan M. Yüce Sonkurt Parkı'nda açıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, iki gün sürecek olan kermesin ilk gününde üretici kadınları yalnız bırakmadı. Stantlarını tek tek gezen Başkan Mutlu, kermeste sahne alan Konak Kültür Orkestrası'nın konserini dinlemeye gelenlerle birlikte şarkılar söyleyerek dans etti.

Mutluluk Kahvesi müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla Konak Belediyesi'ne devredilen parkın daha canlı hale gelmesi için önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek çalışmaları müjdeleyen Başkan Mutlu, "Bu parkın daha yaşayan ve hep cıvıl cıvıl olacağını söylemiştik. Bugün bu parktaki ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Burada özellikle emeklilere hitap eden ve ekonomik menüleriyle herkesin yeni buluşma noktası haline gelen Mutluluk Kahvesi açmayı planlıyoruz. Projelerimiz çiziliyor, ardından imalatına başlanacak. Yeni oyuncaklarımız da gelecek. Burada sürekli çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz, çocukların cıvıl cıvıl oynayabileceği daha neşeli bir park yapacağız. Bugün bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. 2025 çok güzel olsun, hep birlikte şahane işler yapmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Aralık ayı boyunca devam edecek

Rengarenk el emeği ürünlerin alıcısıyla buluştuğu kermeste Konak Belediyesi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi büyük alkış topladı. Uğur Sayınbatur şefliğinde sahne alan Konak Kültür Orkestrası ise birbirinden neşeli şarkıları İzmirliler için söyledi. Konseri dinleyenler de şarkılara hep bir ağızdan ve dans ederek eşlik etti. Kadın emeğinin değerlendiği ve yeni yıl coşkusunun hep birlikte yaşandığı yılbaşı kermeslerinin bir sonraki durakları ise Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı, Mimar Sinan Mahallesi Şehit Teğmen Ali Kamil Özdemir Parkı ve Göztepe Mahalle Muhtarlığı önü olacak.