KONDA\'nın araştırmasında katılımcıların yüzde 90\'ı COP31\'in ev sahipliğini bilmiyor

(ANKARA) - KONDA tarafından 2 bin 568 kişiyle gerçekleştirilen "COP31 ve Enerji" araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 90'ı COP31'in Kasım 2026'da Türkiye'de düzenleneceğinden haberdar olmadığını belirtti. COP31'in Türkiye'de yapılacağını duyanların oranı yüzde 10'da kalırken, katılımcıların yalnızca yüzde 5'inin COP31 hakkında bilgi sahibi olduğu görüldü.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilen "COP31 ve Enerji" başlıklı araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Araştırmanın, 10-14 Eylül tarihleri arasında KONDA Aracılı Paneli'ne gönüllü olarak katılan kişilerle yapılan telefon görüşmeleri üzerinden gerçekleştirildiği ve toplam 2 bin 568 kişinin araştırmaya katıldığı belirtildi.

Araştırma sonuçları, Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yönelik desteğin güçlü olduğunu ortaya koydu. İklim krizine ilişkin risk algısı ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne yönelik kamuoyu bilincini de ele alan çalışma, zirvenin bilinirliği ile Türkiye'nin iklim politikalarına yönelik değerlendirmelerde önemli bir iletişim ve güven eksikliği bulunduğuna işaret etti.

Araştırmanın sonuçlarına göre, iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını düşünenlerin oranı yüzde 79 olurken, yüzde 17'si bunun doğal bir süreç olduğunu belirtti. İklim değişikliği konusunda endişeli veya çok endişeli olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 71 olarak kaydedildi. Bu oran, Kasım 2025'te yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 7 puanlık artış gösterdi. Buna karşılık, "çok endişeliyim" diyenlerin oranı aynı dönemde yüzde 21'den yüzde 16'ya geriledi.

İKLİM MÜCADELESİNDE EN ÇOK GÜVEN DUYULAN KESİM YÜZDE 54 İLE BİLİM İNSANLARI OLDU

İklim değişikliği en çok hava kirliliği (yüzde 72), afetlerin artması (yüzde 69) ve olağandışı mevsim olaylarının çoğalmasıyla (yüzde 56) ilişkilendirildi. İklim değişikliği konusunda endişeli veya çok endişeli olduğunu belirtenlerin oranı Kasım 2025'e göre 7 puan artarken, "çok endişeliyim" diyenlerin oranı aynı dönemde yüzde 21'den yüzde 16'ya geriledi.

Önümüzdeki iki yıl içinde yaşanması en olası görülen olaylar arasında orman yangını, sel ve kuraklık gibi afetlerden zarar görme ihtimali yüzde 44 ile ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 37'si susuzluktan, yüzde 34'ü sağlık sorunlarından, yüzde 30'u ise olağandışı yağış, kar veya dolu gibi hava olaylarından zarar görme ihtimalinden endişe duydu.

İklim mücadelesinde en çok güven duyulan kesim yüzde 54 ile bilim insanları oldu. Bilim insanlarına duyulan güvenin 2022 yılına kıyasla yaklaşık 2 puan arttığı kaydedildi. Araştırma kurumları ise yüzde 11 ile en çok güvenilen ikinci kesim olarak öne çıktı.

TÜRKİYE'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE YÜZDE 44'Ü "HİÇ ÇABA GÖSTERMEDİĞİNİ" DÜŞÜNÜYOR

Eylül 2026 araştırmasına göre, katılımcıların yalnızca yüzde 13'ü Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede "yeterli çaba" gösterdiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 43'ü yürütülen çalışmaları "yetersiz" bulurken, yüzde 44'ü "Türkiye'nin bu konuda hiç çaba göstermediği" görüşünü dile getirdi. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede "hiç çaba göstermediğini" düşünenlerin oranı 2023'te yüzde 56 iken, 2026'da yüzde 44'e geriledi. Çaba gösterildiğini ancak bunun yetersiz kaldığını düşünenlerin oranı ise aynı dönemde yüzde 33'ten yüzde 43'e yükseldi.

Katılımcıların yüzde 77'si, Türkiye'nin enerji politikasında güneş ve rüzgar yatırımlarına öncelik verilerek bu alandaki yatırımların hızlandırılması gerektiğini düşünüyor. Daha fazla kömür madeni açılmaması gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 78 olarak kaydedildi. Ayrıca katılımcıların yarısı, yeni kömür santrallerinin Türkiye'nin COP31'e yönelik liderlik hedefiyle çeliştiği görüşünü taşıyor.

Elektrik üretiminde tercih edilen enerji kaynakları arasında yüzde 80 ile güneş, yüzde 63 ile rüzgar öne çıkarken, kömürden üretilen elektriği tercih edenlerin oranı yüzde 3'te kaldı. Katılımcıların yaşadıkları yerlere yakın bölgelerde kurulmasına en olumlu yaklaştığı santraller güneş ve rüzgar santralleri oldu. En fazla karşı çıkılan enerji santralleri ise yüzde 68 ile nükleer santraller ve yüzde 56 ile kömür santralleri olarak kaydedildi.

Katılımcılara, Türkiye'nin iklim politikasını hangi sonuçları bilmeleri halinde destekleyecekleri soruldu. Katılımcıların yüzde 57'si temiz hava ve halk sağlığına katkıyı, yüzde 36'sı enerji faturalarının düşmesini, yüzde 30'u ise enerjide dışa bağımlılığın azalmasını belirtti. Yeni istihdam yaratılması yüzde 23, Türkiye'nin dış politikadaki etkisinin güçlenmesi ise yüzde 11 oranında tercih edildi.

COP31 BİLİNİRLİĞİ DÜŞÜK

Eylül 2026'da gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 90'ı COP31'in Kasım 2026'da Türkiye'de düzenleneceğinden haberdar olmadığını belirtti. COP31'in Türkiye'de yapılacağını duyanların oranı yüzde 10'da kalırken, katılımcıların yalnızca yüzde 5'inin COP31'in ne olduğu hakkında bilgi sahibi olduğu kaydedildi.

COP31 GÜNDEMİNDE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ VE AFETLERE UYUM

Türkiye'nin COP31'de öncelik vermesi istenen başlıklar arasında yüzde 45 ile yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması ilk sırada yer aldı. Sel, kuraklık ve orman yangınları gibi afetlere uyum kapasitesinin artırılmasını isteyenlerin oranı yüzde 35 oldu. Fosil yakıtlardan çıkış için takvim belirlenmesini öncelikli görenlerin oranı yüzde 12, iklim finansmanına erişim ve destek konusuna öncelik verilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 8 olarak kaydedildi. Araştırma sonuçlarına göre, enerji dönüşümü ve afetlere hazırlık, COP31 kapsamında öne çıkan iki başlık oldu.