Kongo'da Çatışmalar Yerinden Edilme Sayısını Artırıyor - Son Dakika
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Kongo'da Çatışmalar Yerinden Edilme Sayısını Artırıyor

KDC'de isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar 400 bin kişiyi yerinden etti.

28.01.2025 14:46
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmaların, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısını artırdığını bildirdi.

Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

KDC'de, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma ve çevresindeki insani durumun son derece endişe verici olduğunu kaydeden Laerke, bu sabah orada bulunan BM yetkililerinin, şehrin dört bir yanında saldırıların olduğunu ve sokaklarda çok sayıda ceset bulunduğunu aktardığını belirtti.

Laerke, isyancıların tecavüz, insani yardım deposu dahil mülklerin yağmalanması ile insani yardım ve sağlık tesislerinin vurulması gibi olaylara karıştığının rapor edildiğini belirtti.

Goma'daki hastanelerin, çok sayıda yaralıyla başa çıkmakta zorlandığına işaret eden Laerke, elektrik ve su kaynaklarının tehlike altında olduğunu, dün internet hizmetinin kesildiğini dile getirdi.

Laerke, yılbaşından bu yana çatışmaların alevlenmesiyle yüzbinlerce kişinin şiddetten kaçmaya çalıştığını hatırlatarak, bunlar arasında yerinden edilen ve Goma'nın banliyölerinde korkunç şartlar altında yaşayan 700 bin kişinin de olduğunu vurguladı.

"Ülke içinde yerinden edilmiş en az 300 bin kişiye ev sahipliği yapan yerler, 24 Aralık'ta cephe hatlarının hızla ilerlemesi nedeniyle tamamen boşaltıldı." ifadesini kullanan Laerke, bazı insani yardım personellerinin de bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı.

Çatışmalar nedeniyle 400 binden fazla kişi yerinden edildi

KDC'nin doğusunda, isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Son haftalarda saldırılarını artıran 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'nin, altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmak ve M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güncel, Sağlık, Dünya, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Çatışmalar Yerinden Edilme Sayısını Artırıyor - Son Dakika

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