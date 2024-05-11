Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışlar 470 binden fazla kişiyi etkiledi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışlar 470 binden fazla kişiyi etkiledi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde şiddetli yağışlar 470 binden fazla kişiyi etkiledi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 470 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediğini açıkladı. Ülkenin Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışlar nehir ve göllerin taşmasına ve sellere neden oldu. Tarım arazilerinin hasar gördüğü, yolların kapandığı ve birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı belirtilirken, sellerin kolera ve tifo gibi hastalıklara yol açtığı ifade edildi. Doğu Afrika ülkelerinden KDC dahil Kenya, Tanzanya, Somali ve Burundi gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

11.05.2024 03:13
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 470 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediğini açıkladı.

WFP'den yapılan açıklamada, ülkenin Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde şiddetli yağışların nehir ve göllerin taşmasına ve sellere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sellerin 470 bin kişiyi olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Yaşanan sellerde tarım arazilerinin hasar gördüğü, yolların kapandığı ve birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, sellerin kolera ve tifo gibi hastalıklara yol açtığı ifade edildi.

Doğu Afrika ülkelerinden KDC dahil Kenya, Tanzanya, Somali ve Burundi gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Tanzanya, Burundi, Somali, Kolera, Kenya, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışlar 470 binden fazla kişiyi etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışlar 470 binden fazla kişiyi etkiledi - Son Dakika
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