Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü

Bukavu'da bir evde başlayarak iki ilkokula sıçrayan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Yangında 29 öğrenci hayatını kaybetti, 25 öğrenci yaralandı. Ekipler alevleri kontrol altına alırken yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.

ALEVLER İKİ İLKOKULA SIÇRADI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda yer alan Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, büyük bir yangın felaketiyle sarsıldı. Ulusal basında yer alan haberlere göre yangın, Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi'ndeki bir evde başladı. Kısa süre sonra çevreye yayılan alevler, Ujamaa ve Furaha ilkokullarına ulaştı. Ahşaptan inşa edilen iki okul yangında tamamen yandı.

29 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının ardından açıklanan bilanço ağırlaştı. Gelen son bilgilere göre hayatını kaybeden öğrenci sayısı 29'a yükseldi. Faciada ayrıca 25 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

300'DEN FAZLA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın yalnızca iki okulda değil, Cimpunda Mahallesi'ndeki yerleşim alanında da büyük hasara neden oldu. Alevlerin etkisiyle çevrede bulunan 300'den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Ahşaptan inşa edilen Ujamaa ve Furaha ilkokulları ise yangında tamamen yandı. Böylece facianın ardından bölgede hem ağır can kaybı hem de büyük çaplı maddi hasar ortaya çıktı.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının hangi nedenle çıktığı ise henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.