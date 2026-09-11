Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü

Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bukavu'da bir evde başlayan yangın, Ujamaa ve Furaha ilkokullarına sıçradı. Faciada hayatını kaybeden öğrenci sayısı 29'a yükselirken, 4'ü ağır 25 öğrenci yaralandı. İki okul tamamen yanarken 300'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Bukavu'da bir evde başlayarak iki ilkokula sıçrayan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Yangında 29 öğrenci hayatını kaybetti, 25 öğrenci yaralandı. Ekipler alevleri kontrol altına alırken yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.

ALEVLER İKİ İLKOKULA SIÇRADI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda yer alan Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, büyük bir yangın felaketiyle sarsıldı. Ulusal basında yer alan haberlere göre yangın, Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi'ndeki bir evde başladı. Kısa süre sonra çevreye yayılan alevler, Ujamaa ve Furaha ilkokullarına ulaştı. Ahşaptan inşa edilen iki okul yangında tamamen yandı.

29 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının ardından açıklanan bilanço ağırlaştı. Gelen son bilgilere göre hayatını kaybeden öğrenci sayısı 29'a yükseldi. Faciada ayrıca 25 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

300'DEN FAZLA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın yalnızca iki okulda değil, Cimpunda Mahallesi'ndeki yerleşim alanında da büyük hasara neden oldu. Alevlerin etkisiyle çevrede bulunan 300'den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Ahşaptan inşa edilen Ujamaa ve Furaha ilkokulları ise yangında tamamen yandı. Böylece facianın ardından bölgede hem ağır can kaybı hem de büyük çaplı maddi hasar ortaya çıktı.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının hangi nedenle çıktığı ise henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

09:32
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
09:22
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
09:08
Maltepe’deki dehşette 500 bin dolar detayı Almanya’dan gelip canlarından oldular
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular
08:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
08:49
Petrol piyasası alev aldı Benzine gece yarısı zam geliyor
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor
08:17
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
08:02
Veliaht Prens’ten Trump’a olay telefon: Husileri vurun
Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 09:41:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement