KONSEM Velileriyle LGS Toplantısı Düzenledi

Güncel

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) Rehberlik servisi, etüt merkezinde eğitim gören 8'inci sınıf öğrencilerinin velileriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan öğrencilerin sınav sürecine ilişkin bilgiler ve öğrencilerin genel durumu velilerle paylaşıldı.

Konyaaltı Belediyesi, Belediye'ye bağlı etüt merkezinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin LGS süreciyle ilgili öğrenci velileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının açılışında kurum sorumlusu İbrahim Özsoy, etüt merkezinin işleyişi ve öğrencilerin eğitimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından rehberlik öğretmeni Yasemin Kamış, sınav hazırlık yöntemlerinden tercih sürecine ve bölgedeki nitelikli okulların tanıtımına kadar kapsamlı bilgiler aktardı.

Etüt merkezi öğretmenleri, toplantının ardından velilerle bire bir görüşmeler yaparak, öğrencilerin akademik durumlarıyla ilgili bilgi ve istatistikler paylaştı. Kurum sorumlusu İbrahim Özsoy, "Öncelikle, tüm velilerimize katılımları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu tür toplantıları düzenleyerek velilerimizle sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Yaz kampı sürecini başarıyla tamamladıktan sonra, eğitim dönemine hızlı bir başlangıç yaptık. Şu anda ortaokul ve lise kademelerinde toplam 300 öğrencimizle eğitim-öğretim sürecimiz devam ediyor. Bu süreçte her zaman bizim yanımızda olan tüm imkanları bize sağlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a teşekkür ediyorum" dedi.