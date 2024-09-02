Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Çekici Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Çekici Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kocaeli\'de Kontrolden Çıkan Çekici Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen çekici sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yola dökülen mazot nedeniyle trafik çevredekiler tarafından yönlendirilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

02.09.2024 17:54
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KOCAELİ'de kontrolden çıkıp devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı. Yola dökülen mazot nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ekipler gelene kadar trafiği çevredekiler yönlendirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 EG 19 plakalı çekici devrildi. Yaralanan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çekiciden yola dökülen mazot nedeniyle de ekipler gelene kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği çevredeki vatandaşlar yönlendirdi. Ekiplerin çalışmalarıyla çekici yoldan kaldırıldı. Yol, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Çekici Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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