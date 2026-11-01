Kontrolden çıkan otomobil Aksaray'da takla attı, Selman Eroğlu öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil Aksaray'da takla attı, Selman Eroğlu öldü, sürücü yaralandı

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Kontrolden çıkan otomobil Aksaray\'da takla attı, Selman Eroğlu öldü, sürücü yaralandı
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Aksaray'da Akin köyü yolunda Ömer Eroğlu'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Araçtan fırlayan Selman Eroğlu yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ömer Eroğlu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı; hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

AKSARAY'da takla atan otomobilin sürücüsü Ömer Eroğlu (24) yaralandı, yanındaki Selman Eroğlu (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Akin köyü yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Eroğlu'nun kullandığı 06 DB 2008 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ömer Eroğlu ve yanındaki Selman Eroğlu araçtan fırlayıp yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Selman Eroğlu, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Ömer Eroğlu da ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiÖmer EroğluAksarayGüncelSon Dakika

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