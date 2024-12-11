Konuşan Resimler Sergisi AKM'de

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Edebiyat, tiyatro ve sinema dünyasından önemli karakterlerin portrelerinin ve bu portrelere eşlik eden seslendirmelerin yer aldığı "Konuşan Resimler" sergisi, 13 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Ru Ceylan tarafından 2014'te başlatılan ve betimlemeli sergi serisi olma özelliği taşıyan sergi,19 Aralık'a kadar 10. yılında son kez görülebilecek.

Sanatın çeşitli disiplinlerini bir araya getiren sergideki eserler arasında, Gonca Vuslateri'nin sesi ve Nurettin Çolak'ın bestesiyle hayat bulan Semiha Berksoy, Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar'ın yorumlarıyla Tuluğ Tırpan'ın bestesiyle Yıldız ve Müşfik Kenter tablosu, Devrim Yakut'un sesi ve Kenan Doğulu'nun bestesiyle Cahide Sonku, ayrıca Bülent Şakrak'ın sesli betimlemesi ve Salih Korkut Peker'in müziğiyle yeniden yorumlanan Hacivat Karagöz tablosu yer alıyor.

Final sergisi için hazırlanan eserler, sadece sanatsal estetikleriyle değil, Türkiye'nin kültürel hafızasına kattıklarıyla da önemli birer miras olarak değerlendiriliyor.

Sanatçı Ru Ceylan ve "Konuşan Resimler Veda Sergisi" hakkında daha fazla bilgi almak için "akmistanbul.gov.tr" veya "ruceylan.com" sitesi ziyaret edilebilir.