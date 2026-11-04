Konya Beyşehir'de silah fabrikası bünyesindeki okul 24 öğrenciyle eğitime başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Beyşehir'de silah fabrikası bünyesindeki okul 24 öğrenciyle eğitime başlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah fabrikası bünyesinde kurulan okul, savunma sanayisi için nitelikli personel yetiştirecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile 5 Ekim'de imzalanan protokol kapsamında ilk etapta 24 öğrenci bu ay eğitime başlayacak.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren silah fabrikası bünyesinde kurulan okulda, savunma sanayisi için nitelikli personel yetiştirilecek.

Firma ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 5 Ekim'de imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen proje çerçevesinde açılacak okulda ilk etapta 24 öğrenci bu ay eğitime başlayacak.

Fabrikayla entegre şekilde faaliyet gösterecek okulda, teorik ve pratik eğitim birlikte verilecek.

Eğitimler ilk etapta iki sınıfta başlayacak

Fabrikanın genel koordinatörü Hüsamettin Kayhan, AA muhabirine, Konya'nın silah üretiminde ciddi bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yivli ve yivsiz namlu gruplarında tabanca ve tüfek üretimi yaptıklarını anlatan Kayhan, "Sektörün ve bizim en büyük sıkıntımız nitelikli personel bulmak. Personel sıkıntısını gidermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığından sektöre entegre proje okulları teklifi geldi. Biz de değerlendirdik ve inşallah bu yıl okulumuzun açılışını yapacağız." dedi.

Okulun fabrika bahçesinde yer aldığına değinen Kayhan, şimdilik iki sınıfla derslere başlanacağını ve ilerleyen dönemlerde bu sayının artabileceğini belirtti.

Eğitimin yarısı atölyede, yarısı sınıfta geçecek

Bu heyecanı Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber kendilerinin de yaşayacağını vurgulayan Kayhan, şöyle konuştu:

"Bu sektöre entegre proje okulunda, Anadolu meslek liselerinin 9. ve 10. sınıflarındaki öğrenciler kendi okullarında okuyacak. 11. ve 12. sınıfta artık uygulama ve staj başlayacağı için Derya Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okumak isteyen arkadaşlarımız, kendi bulundukları okuldan nakil olmak istediklerini bildirecek. Biz de nakil olarak bu okula alacağız. Okulda teorik ve pratik eğitimi birleştirmekteyiz. Haftada 5 gün eğitim verilecek. Bu sürenin yarısı atölyelerde, diğer yarısı ise sınıflarda teorik eğitimle geçecek. İlk etapta 24 öğrenciyle başlayacağız."

Kayhan, öğrencilere verilecek eğitimlerde savunma sanayisi firmaları ile yüksek teknoloji üretimi yapan kuruluşların kullandığı bilgisayar programlarının da öğretileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanlığıBeyşehirEğitimGüncelKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
12:23
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 12:35:08. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de silah fabrikası bünyesindeki okul 24 öğrenciyle eğitime başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android