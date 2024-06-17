Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Fatmana K'nin kullandığı 34 NS 6976 plakalı SUV tipi araç, Beyşehir- Antalya kara yolunun 1. kilometresi Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta, Kenan K. idaresindeki 06 AY 7976 plakalı otomobil ve Ferhat D. yönetimindeki 34 ACF 613 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Konya Beyşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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