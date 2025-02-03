Konya Bilim Merkezi'ne 3,5 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
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Konya Bilim Merkezi'ne 3,5 Milyon Ziyaretçi

2014'ten bu yana 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Konya Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde 53 bin misafir kabul etti.

03.02.2025 11:46
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Konya'da planetaryumu, bilimsel sergileri ve deney alanlarıyla Konya Bilim Merkezi'ni, hizmete açıldığı 2014'ten bu yana ziyaret edenlerin sayısı 3,5 milyona ulaştı.

Konya- Ankara kara yolundaki TÜBİTAK destekli Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, 26 Nisan 2014'te açıldı.

Merkezde dünyanın katmanları, deprem testi, model fay hatları, yanardağlar, iklim odaları, kütüphane ve bilimsel sergi alanları yer alıyor. Merkezde gökyüzü uzay simülasyonunun kurgulandığı, "Planetaryum" denilen yerde bilimsel filmler gösteriliyor.

Yarıyıl tatilinde merkezde düzenlenen 18 atölye çalışması, "Minik Denizciler ve Vikingler", "BrickZone Sergisi" ile tasarım, mühendislik ve kodlama alanlarında öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

"Yarıyıl tatilinde 53 bin ziyaretçi ağırladık"

Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Murat Kırgız, AA muhabirine, Konya Bilim Merkezi'nde eğlenceli bilimsel etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Ziyaretçi trafiğinin yoğunluğuna dikkati çeken Kırgız, şöyle konuştu:

"Merkezimizde açılışından bu yana 3,5 milyon ziyaretçi ağırlandı. Bu yarıyıl tatilinde ise 53 bin ziyaretçi ağırladık. Okul dönemi çocukları ve aileleri merkezimizi ziyaret etti. Yarıyıl tatiline özel hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler yaptık. 'LEGO' temalı 'BrickZone Sergisi' en çok ilgi gören, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikti. Bu programlar, önümüzdeki dönemlerde de sürecek."

Merkezde her 100 ziyaretçiden 97'si memnun ayrılıyor

Ziyaretçi dönüşlerinin mutluluk verici olduğuna değinen Kırgız, "Bağımsız anket firmasınca yapılan araştırmada, yarıyıl tatilinde memnuniyet oranımız yüzde 97. Bu yüksek bir oran. Bu çalışmayı yapan firma da çok şaşırdı. Bu oranda memnuniyet oranı sevindirici." dedi.

Merkeze ailesiyle gelenlerden Serkan Özdemir de etkinlikleri faydalı bulduğunu belirterek, "Sosyal medyadan görüyorduk. Beklentilerimizin çok üzerinde organizasyonla karşılaştık. Lego çalışmaları bizim çok ilgimizi çekti, 3-4 saattir buradayız. Emeği geçenlerin eline sağlık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Bilim Merkezi'ne 3,5 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika

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