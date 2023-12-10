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Konya'da 13 yaşındaki kız çocuğu 15 yaş büyük biriyle nişanlandırıldı - Son Dakika
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Konya'da 13 yaşındaki kız çocuğu 15 yaş büyük biriyle nişanlandırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük biriyle nişanlandırıldı. Nişana ait görüntüler sosyal medyada yayınlanınca jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Konya\'da 13 yaşındaki kız çocuğu 15 yaş büyük biriyle nişanlandırıldı
10.12.2023 - 14:15,
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşındaki C.S., ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırıldı. Nişana ait görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı. 7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görütüler üzerine inceleme başlattı. Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Hisarcık, Beyşehir, Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 13 yaşındaki kız çocuğu 15 yaş büyük biriyle nişanlandırıldı - Son Dakika
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