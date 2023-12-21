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Konya'da 6 kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa 31 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Konya'da 6 kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa 31 yıl 3 ay hapis cezası

Konya'nın Derebucak ilçesinde 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezayı indirdi.

Konya\'da 6 kız çocuğuna cinsel istismar davasında sanığa 31 yıl 3 ay hapis cezası
21.12.2023 - 13:30,
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Konya'da 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan O.Ö, karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, O.Ö'ye cinsel istismar suçlamasıyla her bir müşteki için 6 yıl 3'er ay verdiği hapis cezasını, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdir indirim nedeni kabul ederek 5 yıl 2 ay 15'er güne düşürdü.

Derebucak ilçesinde bir kişinin bakkal dükkanına alışverişe gelen 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, gözaltına alınan kişi, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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