 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da 9 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da 9 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası

Konya'da bir baba, 9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Konya\'da 9 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası
20.12.2023 - 16:35,
Abone Ol

KONYA'da, 9 yaşındaki kızı B.Ş.'ye 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılanan M.Ş. (43), 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.Ş., son savunmasında, "Ben böyle bir şey yapmadım. Benim çocuğum pırlanta kadar temiz. Ben o mesajları eşim benden boşanmaması için gönderdim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi B.Ş., bu yıl nisan ayında, annesi S.Ş.'ye, babası M.Ş.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. S.Ş., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip eşi hakkında şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.Ş., 6 Nisan'da sevk edildiği mahkemede tutuklandı. M.Ş., ifadesinde, "Eşimle aramızda zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Kayınpederimle de aramda husumet bulunuyordu. Bana iftira attıklarını düşünüyorum. Kızım ara ara gelip, bana dokunuyordu. Ben de bu konuda kendisini uyarmıştım. Hatırlamadığım bir zamanda oyun oynarken kızımın poposunu ısırmıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

EŞİNE YAZDIĞI MESAJDA İSTİSMARI KABUL EDİP, AF DİLEMİŞ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, M.Ş. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianamede; mağdur B.Ş.'nin babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı, durumu annesi S.Ş.'ye anlatması üzerine olayın ortaya çıktığı, anne S.Ş.'nin eşi M.Ş.'ye 'İnsan kendi çocuğuna bunu yapar mı?' mesajına 'Hayatımın en büyük hatası bu biliyorum. Senden utanarak af diliyorum. Affet beni yalvarıyorum. Şimdi herkes duyacak mı? Benim bu hatam affedilecek gibi değil; biliyorum ama beni affet yalvarıyorum sana' dediğinin belirlendiği, mağdur ve müştekinin şüpheliye iftira atmadığı, iftira atmayı gerektirir bir neden bulunmadığı kanaatine varıldığı, mesajları gönderenin şüpheli olduğunun kesin ve net bir şekilde tespit edildiği, bu deliller doğrultusunda mağdure ve müştekinin beyanları ciddi ve inandırıcı olduğu görülmekle, şüphelinin eylemlerinin nitelikli cinsel istismar suçu oluşturduğu nedeniyle 22 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına kamu adına iddia ve talep olunur" denildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son karar duruşmasında, savcı da mütalaada, iddianamede yer alan mesajları tekrarlayıp, suçun sabit olduğunu ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan ceza verilmesini talep etti.

ÖNCE 10 YIL HAPİS VERİLDİ

M.Ş., son savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben böyle bir şey yapmadım. Benim çocuğum pırlanta kadar temiz. Ben o mesajları eşim benden boşanmaması için gönderdim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, M.Ş.'yi, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun öz kızına yönelik olması ve birden fazla gerçekleşmesinden dolayı da ceza 18 yıl 9 aya çıkartıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Seydişehir, Jandarma, Mahkeme, Ceza, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 9 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum

Son Dakika
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:38:11. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da 9 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement