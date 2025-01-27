Konya\'da Aile İçindeki Kavga Sonrası Dört Kişi Hayatını Kaybetti

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KONYA'da aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri evde aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen 4 kişinin ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binada oturan apartman sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Eve giren ekipler, aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun tabanca ile vurulduğunu belirledi. Olay yeri incele ekipleri evde inceleme yaparken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera;İsmail AKKAYA/KONYA, –