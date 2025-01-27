Konya'da Aile İçindeki Kavga Sonrası Dört Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Aile İçindeki Kavga Sonrası Dört Kişi Hayatını Kaybetti

Konya\'da Aile İçindeki Kavga Sonrası Dört Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri, bir evde anne, baba ve iki çocuğun cansız bedenleriyle karşılaşarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Dört kişinin tabanca ile vurulduğu belirlendi.

27.01.2025 21:37  Güncelleme: 21:40
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KONYA'da aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri evde aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen 4 kişinin ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binada oturan apartman sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Eve giren ekipler, aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun tabanca ile vurulduğunu belirledi. Olay yeri incele ekipleri evde inceleme yaparken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera;İsmail AKKAYA/KONYA, –

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Aile İçindeki Kavga Sonrası Dört Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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