Konya'da Amatör Küme Maçında Futbolcunun Bacağı Kırıldı, Aile Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Konya'da Amatör Küme Maçında Futbolcunun Bacağı Kırıldı, Aile Suç Duyurusunda Bulundu

Konya\'da Amatör Küme Maçında Futbolcunun Bacağı Kırıldı, Aile Suç Duyurusunda Bulundu

Konya'da amatör kümede oynanan maçta bacağı kırılan futbolcunun ailesi, çocuklarına kasten vurulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Maçta yaşanan kavga ve saldırılar sonucunda çocuğun bacağının kırıldığı belirtilirken, aile sorumlular hakkında savcılığa şikayette bulundu. Ailenin avukatı ise olaya karışan futbolcular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve kulüp yöneticilerinin de TFF'ye şikayet edileceğini açıkladı.

23.05.2024 11:10
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Konya'da amatör kümede oynanan maçta bacağı kırılan futbolcunun ailesi, karşılaşma esnasında çocuklarına kasten vurulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Konya Amatör Küme U17 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Anadolu Kartalspor'da forma giyen 17 yaşındaki Mevlüt Emir Uyanık'ın bacağı, Ilgın İdmanyurdu ile 4 Mayıs'ta oynanan maçın 17. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede kırıldı.

Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan çocuklarının 8 ay sahalardan uzak kalacağını öğrenen ailesi, olaylı geçen maçta çocuklarının bacağının kasten kırıldığını öne sürerek, sorumlular hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Genç sporcu Mevlüt Emir Uyanık, AA muhabirine, Ilgın İdmanyurdu'nu kendi sahalarında oynadıkları ilk maçta 4-3 mağlup ettiklerini, 4 Mayıs'taki deplasmana gittiklerinde ise maç başlamadan kendilerine küfür edilip, tehditler savrulduğunu söyledi.

İkinci maçın çok sert geçtiğini belirten Uyanık, "Zaten ilk maçın ardından deplasmanda kavga çıkacağını tahmin ediyorduk. Maçın 17. dakikasında rakip oyunculardan biri direkt ayağıma vurarak sakatlanmama neden oldu, ayağım kırıldı." dedi.

Uyanık, sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra, maçın 60. dakikasında ise kazandıkları penaltı sırasında rakip takımın sahadan çekildiğini, ardından çıkan kavgada da bazı takım arkadaşlarının darbedildiğini öğrendiğini dile getirdi.

Sporcu olmanın birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini, buna göre hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Uyanık, şöyle konuştu:

"Bu sakatlamanın bilerek yapıldığını düşünüyorum. Zaten pozisyon esnasında topla çok alakam yoktu. Direkt diz kapağıma darbe aldım. Yere düştükten sonra, yedek kulübesinden gelen oyuncu ile takımın kaptanı da beni tekmelemeye devam etti. Acı içinde yaklaşık 15 dakika orada yattım, ayağa kalkmak istesem de kalkamadım. İlçedeki hastanede ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildim. Doktorlar bacağımın kötü şekilde kırıldığını, bu kemiğin kırılması zor bir kemik olduğunu belirterek, nasıl kırıldığını sordular."

"Kalkması, ayağının üzerine basması yasak"

Anne Ayşegül Uyanık da oğlunun deplasman maçına gitmesini istemediğini çünkü olaylı geçeceğini bildiklerini anlattı.

Oğlunun, takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediği için maça gittiğini ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

"Ameliyat olan oğlumun dizinde 3 çivi var. Çiviler, kıkırdağın kemiğe tekrar kaynamasını sağlayacak. Şu anda kalkması, ayağının üzerine basması yasak. Maçta yaşanan kavga görüntülerini izledikten sonra bir anne olarak çok üzüldüm. Maçtan sonra tepkilerin ardından rakip takımın hocası arayıp özür diledi. 'Hocam savaşa mı çıktık?', 'Ben çocuğumu savaşa mı gönderdim?' diye tepki gösterdiğimde, bir kasıt bulunmadığını söyledi. Bu çocuklar maça bilenerek çıkmış. Seremonide bile tokalaşmadılar. Bir daha annelerin ve hayali futbol olan çocuklarının bu şekilde bir muameleye maruz kalmaması için savcılıkta gerekli girişimleri başlattık."

Ailenin avukatı Erdem Eraslan da olaya karışan iki futbolcu hakkında "kasten yaralama" suçunu işledikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, kulüp yöneticilerini TFF'ye şikayet edeceklerini, karşı takımın olayı planlı şekilde hayata geçirdiğini düşündüklerini söyledi.

Kaynak: AA

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