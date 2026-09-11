Konya'da 'APP' plakası için 150 TL hizmet bedeli alan 2 görevliye 5'er ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da 'APP' plakası için 150 TL hizmet bedeli alan 2 görevliye 5'er ay hapis

Konya\'da \'APP\' plakası için 150 TL hizmet bedeli alan 2 görevliye 5\'er ay hapis
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 'APP' plakasını değiştirmek için Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda kendisinden 150 TL 'hizmet bedeli' alınan Furkan Baktemur'un şikayeti üzerine 2 görevliye 5'er ay hapis cezası verildi. Baktemur'un avukatı cezayı az bulduklarını belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi.

KONYA'da, kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için gittiği Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda kendisinden 'Hizmet bedeli' adı altında 150 TL alınan Furkan Baktemur (28), hukuk mücadelesini kazandı. Baktemur'un şikayeti üzerine açılan davada, görevli Şenay İnci K. (37) ve Cihat K. (38) hakkında, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'Hak mahrumiyeti' cezası verildi.

Esnaf Furkan Baktemur, aracının kamuoyunda 'APP' olarak bilinen plakasını değiştirmek için kent merkezindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gitti. Baktemur, burada yoğunluk olduğunu görünce 19 Mart'ta 100 kilometre mesafedeki Karapınar ilçesinde gitti. Buradaki Esnaf Odası'nda plakasını değiştiren Baktemur, görevliler tarafından 150 TL 'Hizmet bedeli' adı altında istenilen ek ücreti ödedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Baktemur, kendisinden alınan 150 TL ek ücretin yasal olmadığını öğrenince, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili oda hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı, odada görevli olan Şenay İnci K. ve Cihat K. hakkında, 'İştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 11'er aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

5'ER AY HAPİS CEZASI

İddianame, Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma yapılmadan basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme, Cihat K. ve Şenay İnci K.'nin işlediği suçu sabit görerek, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er gün 'Hak mahrumiyeti' cezasına çarptırdı.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Furkan Baktemur'un avukatı Hasan Yılmaz, cezayı az bulduklarını belirterek karara itirazda bulunacaklarını belirtti. Cezanın üst sınırdan verilmesi için gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, "Görevi kötüye kullanma suçları kapsamında her iki görevli hakkında iddianame düzenlenmiş ve bu iddianame Karapınar 1'inci Asliye Ceza Mahkememiz tarafından geçen ay içerisinde kabul edilmiştir. Gelen aşamada mahkeme iddianameyi kabul etmekle birlikte dosya üzerinden bir yargılama yürütmüş ve sanıklar ceza almıştır. Biz bu dosya kapsamında verilen karara itiraz edip, davanın duruşmalı bir şekilde yapılmasını isteyeceğiz. Oda'nın 'Hizmet Bedeli' altından birden fazla kişiden ek ücret aldığını ve birden fazla mağdurun olduğunu göz önüne alınarak, mağdurlarında zararının giderilmesini talep edeceğiz. Cezanın üst sınırdan verilmesi, hak mahrumiyeti süresinin artırılması ve görevlilerin yaptıkları eylemin yanlarına kalmaması noktasında emsal olması için uğraşacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Karapınar, Güncel, Konya, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 'APP' plakası için 150 TL hizmet bedeli alan 2 görevliye 5'er ay hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Lise öğretmeniyle evlenen kadın Düştüğü not bomba Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 12:59:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya'da 'APP' plakası için 150 TL hizmet bedeli alan 2 görevliye 5'er ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement