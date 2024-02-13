Konya\'da Bir Kişinin Silahla Öldürülmesi Davasında 3 Sanığa Hapis Cezası

Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık, müebbet ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde Abdullah Atlı'nın (23) öldürülmesine ilişkin duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan A, Rabia T, Tuğçe E. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.
Söz verilen sanıklardan Alparslan A, maktulün kendisinden aldığı para karşılığında uyuşturucu vermediğini, aralarındaki husumetin buradan kaynaklandığını iddia etti.
Olay günü sadece konuşmak istediğini öne süren Alparslan A, "Bir el silah sesi gelince o anın şaşkınlığıyla hedef gözetmeden ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Böyle bir olaya sebep olduğum için çok pişmanım." ifadesini kullandı.
Sanıklardan Rabia T. de öldürme kastı taşımadığını, korkutmak amacıyla ayak bölgesine doğru ateş ettiğini savunarak, "Amacım öldürmek olsaydı daha yakın mesafede baş veya göğüs bölgesine ateş ederdim." dedi.
Sanıklardan Tuğçe E. de sanıklarla arkadaş olduğunu ama olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.
Duruşmada açıklanan mütalaada, Alparslan A. ve kız arkadaşı Rabia T'nin suçunun sabit olduğu kaydedilerek, sanıkların müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Tuğçe E'nin de "suça yardım etme"den 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Alparslan A'ya müebbet hapis cezası vererek, herhangi bir indirim uygulamadı. Rabia T'ye verilen müebbet hapis cezası, "iyi hal" indirimiyle 25 yıla düşürüldü. Tuğçe E. de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde 31 Aralık 2022'de Abdullah Atlı, arkadaşının aracından indiği sırada çevreden açılan ateşle vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus havayolu şirketi, ekonomi sınıfı yolcularına ücretsiz bagaj hizmeti sunmayacağını duyurdu. Yolcular sadece kabin bagajı hizmeti alamayacak ve oturdukları koltuğun ödemesini yapacaklar. Bu karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. tutuklandı. Baba, olayı gizlemek için bebeği gömdüğünü itiraf etmişti.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Bir Kişinin Silahla Öldürülmesi Davasında 3 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?