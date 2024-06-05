Konya'da birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu - Son Dakika
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Konya'da birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu

Konya\'da birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan Ş.B isimli kadın, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Polis incelemesi sırasında Ş.B'nin evinde ise kardeşi G.B'nin cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kardeşlerin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

05.06.2024 14:38
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu.

Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde oturan Ş.B, yaşadığı sitenin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Ş.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, Ş.B'nin evinde yaptığı incelemede de bu kadının kardeşi G.B'nin cesedini buldu.

Birlikte yaşayan kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Ekipler, ölüm nedenini araştırdığı kardeşlerin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA

Malazgirt, Selçuklu, Konya, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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