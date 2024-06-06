Konya'da Çevre Yatırımları ve Su Tasarrufu Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Çevre Yatırımları ve Su Tasarrufu Konuşuldu

Konya\'da Çevre Yatırımları ve Su Tasarrufu Konuşuldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte hayata geçirilen çevre yatırımlarını ve su tasarrufu konusunda yürütülen çalışmaları paylaştı. Altay, çevrenin korunmasının önemine vurgu yaparak, atık geri dönüşümü, atık su arıtma tesisleri ve su tasarrufu konularında yapılan çalışmaları anlattı.

06.06.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte hayata geçirilen çevre yatırımlarını paylaştı.

Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Konferans Salonu'nda gazetecilere, kentte hayata geçirilen çevre yatırımları ve su tasarrufu konusunda yürütülen çalışmaları anlattı.

Çevrenin korunmasının önemine işaret eden Altay, şöyle konuştu:

"Her bir ağacın, her bir su damlasının kıymetini bilmek ve gereken özeni göstermek hepimiz için bir tercih değil, mecburiyettir. Çevremize duyarlı politikalar geliştiriyor, küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizi en etkin şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Endonezya'da düzenlenen 10'uncu Dünya Su Forumu'nda suyun korunması, sürdürülebilir kullanımı ve adaletli dağıtımı konusuna dikkati çektim. Özellikle eli kanlı çocuk katili Netanyahu yönetiminin Gazzeli kardeşlerimizi su ve gıdadan mahrum bırakması, toplantıda altını çizdiğim en önemli hususlardan biriydi. Buradan sadece, siyasi varlığını çocuk cesetleriyle korumaya çalışan, kanla beslenen katil Netanyahu ve ekibini değil, bu katliama ses çıkaramayan sözde medeni devletleri ve teşkilatları da bir kez daha şiddetle kınıyorum."

718 ton atık geri dönüşe gönderildi

Altay, Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık çalışmalarını kentte etkin olarak uygulanması için çalıştıklarını, bu kapsamda da son 5 yılda 32 bin 701 litre atık yağ, 48 ton atık pil ve toplamda 718 ton geri dönüşebilir atığın ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.

Beyşehir Gölü, Meke Gölü ve Tuz Gölü'nü korumak ve eski ihtişamına kavuşturmak için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Altay, bu anlamda, Beyşehir, Cihanbeyli, Kulu ve Karapınar'da atık su arıtma tesisleri inşa edildiğini söyledi.

Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Meke'de örnek bir çalışma yürütüyoruz. Karapınar Atık Su Arıtma'dan çıkan suyun Meke Gölü'ne aktarılmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Beyşehir Gölü'nü insan kaynaklı kirlilikten kurtaracağız. Su azlığı yaşadığımız bugünlerde tasarrufa daha çok önem vermemiz gerekiyor. Su hayattır. Suyumuzu korumak hepimizin görevi. Suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Çevre, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Çevre Yatırımları ve Su Tasarrufu Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Haziran Salı günü saat 16’da CHP Genel Merkezi’nde görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Haziran Salı günü saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde görüşecek
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Çevre Yatırımları ve Su Tasarrufu Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement