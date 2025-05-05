Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı

Konya\'da Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu 12 kişi yaralandı, incelemeler sürüyor.

05.05.2025 11:47
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Konya'nın Karatay ilçesinde, bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin, komşu binalardaki mahalle sakinleri yaşadıklarını anlattı.

Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde 4 katlı binanın 3. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen, 1'i ağır 12 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili incelemeler ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın etkisiyle hasar gören yan binada yaşayan Muhammet Koç, AA muhabirine, gece, gürültünün şiddetiyle uyandıklarını söyledi.

Deprem oluyor sandıklarını, kalkınca patlama meydana geldiğini gördüklerini belirten Koç, "Kapılarımız, pencerelerimiz açılmış, camlarımız kırılmış. Biz olayın boyutunu bilmiyorduk. Doğal gaz patlaması olduğunu bilmiyorduk. Sonra penceremizden dışarı bakınca yan binanın yandığını gördük. Büyük bir yangın vardı. Dışarıya çıktık." diye konuştu.

Geceden beri olayın etkisinden çıkamadıklarına dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Çok korkunç bir şeydi. Biz bazen haberlerde görüyorduk, basite alıyorduk. Doğal gaz patlaması gerçekten çok şiddetli bir olaymış. Karşımızdaki binanın camları, pencereleri kırıldı. Sitemizdeki diğer binaların camları dökülmüş. Bizim binamız yine ciddi şekilde zarar gördü. Bizim binamızın arkasındaki bina bile zarar görmüş. Basıncın şiddetini düşünemiyoruz. Bomba atılmış gibi oldu. Hala olayın şokundayız."

"Bir anda patlamayla sanki yer yerinden oynadı"

Mahalle sakinlerinden Mehmet İnce de uykudayken büyük bir gürültü ve sarsıntıyla kalktıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz deprem oldu zannettik. Bir anda patlamayla sanki yer yerinden oynadı. Ben patlama olan binanın hemen yanındaki binanın birinci katında yaşıyorum. Uyuyorduk. Bir anda patlama geldi. Çok kuvvetliydi. Çevredeki binaların çoğunda hasar oluştu. Gürültüye uyandıktan sonra dışarıya çıktık. Binayı görünce çok üzüldük. Hayatı kaybeden var mı acaba diye endişelendik ama şükür yokmuş."

Mahalle sakinlerinden Nurcan Aydın ise yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Bende her zaman zaten bir deprem korkusu vardı. Gece bir zangırtı çöktü. Kalkıp lambaya baktım, sallanmıyordu. Çocuğum, 'Anne doğal gaz patladı.' diye ağlıyordu. Her taraf ana baba günü gibiydi. Herkes ağlıyordu. 'Can kaybı var mı?' diye sordum. 'Yok.' dediklerinde rahatladım. Sabaha kadar korkuyla bekledik. Verilmiş sadakamız varmış dedik."

Bu arada patlama anı yan binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde güçlü bir ışık ardından, patlamanın şiddetiyle etrafa dağılan cam ve beton parçaları görülüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ın, nöbetçi cumhuriyet savcısı ve görevlendirilen uzman bilirkişi heyetiyle olay yerinde detaylı inceleme yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı - Son Dakika

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