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Konya'da fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü, 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Konya'da fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aynı sokakta fırın açmak isteyen Erdal Üstüner'i tabancayla vurarak öldüren Sebahattin Gülbahar, 41 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda ortağı ve bir çalışanı da yaralandı.

Konya\'da fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
26.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 12:22
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde aynı sokakta fırın açmak isteyen  meslektaşı Erdal Üstüner'i (60) tabancayla vurarak öldürüp, ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Şahin'i yaralayan Sebahattin Gülbahar, 41 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Dalyan Mahallesi 40463 Sokak'ta meydana geldi. Fırıncı Sebahattin Gülbahar, aynı sokakta fırın açmak için kiralık dükkan arayan meslektaşı Erdal Üstüner ve beraberindeki ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Şahin'e tabancayla ateş etti. Yaralılardan Erdal Üstüner kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kaçan Sebahattin Gülbahar ise Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kafede otururken yakalandı. Konya'ya getirilen Gülbahar sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'EKMEĞİMLE OYNADILAR'

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gülbahar, karar duruşmasındaki savunmasında pişman olduğunu belirtti. Gülbahar, ifadesinde, "Pişmanım, ben hak etmedim. Ekmeğimle oynadılar. Beraatımı talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, Gülbahar'a, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, Yunus Ayaz ve Murat Şahin'e yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Gülbahar ayrıca, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet suçundan 10 ay olmak üzere toplam 41 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

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