Konya\'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu

KONYA'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta hareketsiz yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin, yakınlarının teşhisiyle Emrah Urdemir'e ait olduğunu belirledi. Urdemir'in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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