Konya'da İsrail'e Tepki Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da İsrail'e Tepki Yürüyüşü Düzenlendi

Konya\'da İsrail\'e Tepki Yürüyüşü Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Konya'da düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 800 kişi katıldı. Yürüyüş boyunca Filistin bayrağı açan katılımcılar, sloganlar atarak İsrail'i kınadı. Yatsı namazının ardından dağılan grup, dua ederek etkinliği sonlandırdı.

08.05.2024 23:29
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Konya'da yürüyüş düzenlendi.

Halk Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği (DEDA-DER) ile Peygamber Sevdalıları Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri İsrail'e tepki yürüyüşü kent merkezindeki Kültür Park önünden başladı.

Yaklaşık 800 kişinin katıldığı 1 kilometrelik yürüyüş güzergahı, polis tarafından Mevlana Meydanı'na kadar trafiğe kapatıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine yaptığı saldırıları protesto eden katılımcılar yürüyüşe, 15 metrelik Filistin bayrağı açarak başladı.

Ellerinde "El Aksa onurumuzdur, o nurumuzdur", "Yürüyüşü isra olanın namazı miraç olur", yazan pankartlar taşıyan katılımcılar, yürüyüş sırasında "Aksa sana canım feda", "Hilafet kurulsun İsrail yok olsun", "Konya'dan Hamas'a direnişe bir selam", "Ordular Aksa'ya", "Cenk, cihat, şehadet", "Kahrolsun işbirlikçi hainler", "Vur vur Kassam Tel Aviv'i vur" şeklinde sloganlar attı.

Yatsı namazı öncesinde Mevlana Meydanı'na ulaşan grup adına alanda açıklama yapan DEDA-DER Başkanı Musa Kazım Yılmaz, "Refah kentine sıkışıp kalan Filistinlilere Allah'ım sen destek ver." diyerek başladığı konuşmasında katılımcılara topluca dua ettirdi.

Kazım Yılmaz duasında "Allah'ım kutsi şerifimizi sen muhafaza eyle Yarabbi. Allah'ım, Gazze ve Batı Şeria'daki mücahitleri sen destekle, tüm dünyada Filistin halkına destek veren gayrimüslimleri de İslam'la şereflendir, siyonist İsrail ordusunu kahret Yarabbi." dedi.

Ezanın okunmasıyla camiye girerek yatsı namazını kılan katılımcılar, namaz sonrasında dağıldı.

Kaynak: AA

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