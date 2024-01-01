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Konya'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'da bir itfaiye eri, kayınpederinin antenini tamir ederken dengesini kaybederek 2. kat balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

01.01.2024 - 09:58,
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KONYA'da itfaiye eri Murat Tanık'ın (44), kayınpederinin antenini tamir ederken dengesini kaybedip, 2'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği anlar, kendi evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Aralık saat 12.30 sıralarında Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi 139235 Sokak'ta meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Murat Tanık, bir apartmanın 2'nci katında oturan kayınpederinin balkonundaki anteni tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Tanık, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Tanık, kurtarılamadı.

Murat Tanık'ın düşme anı aynı sokakta bulunan kendi evindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dengesini kaybedip, demir korkuluklardan baş aşağı sarkan Tanık'ın, bir süre tutunmaya çalıştığı, gücünü kaybedip düştüğü görüldü. (DHA).

Konya\'da İtfaiye Eri Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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