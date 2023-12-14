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Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 iş yeri, 1 depo ve 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Konya\'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı
14.12.2023 - 12:03,
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Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı tespit edilen 7 iş yeri, 1 depo ve 2 araca operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 67 cep telefonu, 25 akıllı saat, 40 tıbbi ürün, 272 cep telefonu aksesuarı, 21 bin 400 boş makaron, 15 bin doldurulmuş sigara, 8 bin 750 sigara sarma kağıdı, 1650 paket sigara, 87 elektronik sigara likidi, 50 kilogram nargile tütünü, 40 elektronik sigara parçası, 8,5 kilogram kıyılmış tütün, 2,5 kilogram pipo tütünü ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda ise 1100 sahte içki bandrolü, 230 litre etil alkol, 106 alkol aroması ile idari işlem kapsamına giren 134 alkollü içkiye el konuldu.

Merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde, 1 iş yeri ile 2 araçta yapılan aramalarda ise 2 bin 520 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 290 tabanca parçası ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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