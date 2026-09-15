Konya'da KAPS 2026 açıldı, 26 kurum ve küresel firma yer alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da KAPS 2026 açıldı, 26 kurum ve küresel firma yer alıyor

Konya\'da KAPS 2026 açıldı, 26 kurum ve küresel firma yer alıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğindeki Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi'nin açılışı yapıldı. 19 Eylül'e kadar sürecek zirvede 26 öncü kurum ve küresel firma yer alıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 26 farklı öncü kurum ve küresel firmanın yer aldığı Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi'nin (KAPS 2026) açılışı yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitenin Köyceğiz Yerleşkesi Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'nde düzenlenen KAPS 2026'nın açılışında, üniversitenin kapasitesini yayıncılığın evrensel standartlarıyla buluşturduklarını söyledi.

Akademik yayıncılığın çok geniş bir alanı kapsadığına işaret eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Üniversiteler olarak üretilen bilginin güvenilir, erişilebilir ve uluslararası dolaşıma açık hale gelmesini sağlayan güçlü altyapılarını kurma zorunluluğumuz bulunuyor. 15-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz KAPS 2026, bu hedefin büyüklüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 5 gün boyunca paneller, uzmanlık oturumları, editör buluşmaları ve B2B görüşmelerine kadar yoğun bir program. KAPS bünyesinde kurduğumuz bu ortak alanda bugün 26 farklı öncü kurum ve küresel firma yer almaktadır. Dünya çapındaki aktörlerin yanı sıra ülkemizin yayıncılığı, veri tabanı ve teknoloji alanındaki kuruluşlarıyla kamu kurumlarımız da aramızda. YÖK, TÜBİTAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansının da içinde olduğu bu zirve, güçlü bir uluslararası temsil alanı oluşturmaktadır."

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da Türkiye'de akademik yayıncılığın gelişmesinde çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Konuşmaların ardından KAPS 2026'nın açılışı gerçekleştirildi, katılımcılar zirve alanlarını ziyaret etti.

Yayıncıları, üniversite yayınevlerini, kütüphaneleri, indeksleme kuruluşlarını, editörleri, araştırmacıları ve yazarları aynı stratejik platformda buluşturan uluslararası zirve, 19 Eylül'e kadar sürecek.

KAPS 2026, networking, kapasite geliştirme, akademik üretim, prestij ve görünürlük katmanlarını birleştirerek yayıncılık ekosisteminde somut işbirlikleri üretmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Necmettin Erbakan, Cem Zorlu, Türkiye, Tübitak, Turizm, Kültür, Güncel, Eylül, Konya, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da KAPS 2026 açıldı, 26 kurum ve küresel firma yer alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

15:03
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:06:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya'da KAPS 2026 açıldı, 26 kurum ve küresel firma yer alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement