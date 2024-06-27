Konya'da kira meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi takip edip darbettiği iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da kira meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi takip edip darbettiği iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır, vakfa ait bir iş yerinin kiracısı olan İbrahim U, Talha U. ve Süleyman U. ile kira meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Parlatır, kendisini takip eden kiracılar tarafından sopayla darbedildi. Yaralanan Parlatır hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri zanlıları yakalayarak tutukladı.

27.06.2024 17:43
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Konya'da kira meselesi nedeniyle tartıştıkları kişiyi takip edip darbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), vakfa ait bir iş yerinin kiracısı olan İbrahim U, Talha U. ve Süleyman U. ile tartıştı.

Ardından iş yerinden ayrılan Parlatır, kendisini takip eden kiracılar tarafından Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde sopayla darbedildi.

Yaralanan Parlatır, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, önce 2 şüpheliyi, kısa süre sonra da diğer şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, polis ekiplerince sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Konya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kira meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi takip edip darbettiği iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kira meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi takip edip darbettiği iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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